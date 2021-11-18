День ангела 19 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії 14 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 19 листопада святкують: Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Данило, Ілля, Костянтин, Микита, Микола, Ніна, Олександра, Павло, Серафима.

Чоловічі іменини

Анатолій

Це ім'я грецького походження і перекладається як "схід", "східний", "схід сонця". Анатолій — вольовий, упертий чоловік з мінливим характером. Він не любить програвати, водночас може знайти спільну мову будь з ким, особливо, якщо йому щось потрібно.

Арсеній

Ім'я Арсеній походить з грецької мови і в перекладі означає "чоловічий" або "мужній". Арсенію притаманні егоїзм і самолюбство. Водночас він може бути сором'язливим і добродушним чоловіком.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Віктор

Лінгвісти стверджують, що ім'я Віктор має походження від римських родових імен Victor, Victorinus і Victorianus. Вони ж своєю чергою походять від латинського слова victor, що в перекладі означає "переможець". Віктор — імпульсивна людина. Він може бути надмірно самозакоханим, що впливає на його стосунки з оточенням. Водночас у Віктора широкий кругозір, і чоловік з цим ім'ям під час спілкування часто справляє приємне перше враження. Цим він нерідко і користується. Віктор може вдало працювати в різних професіях.

Гаврило

Гавриїл дослівно з древньоєврейської перекладається "Пан Божий", "Пан від Бога", "Божий Правитель". Гаврило - принциповий, красномовний, пунктуальний, товариський і щирий чоловік. Ці якості допоможуть йому у професійній діяльності. Кар'єра для нього відіграє вкрай важливу роль, оскільки він прагне матеріального добробуту і фінансової свободи. Його діяльність може бути пов'язана з точними науками, освітою, медициною або, навпаки, з психологією або релігією.

Данило

У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". Данило - спокійний і добрий хлопчик. Характером більше схожий на матір. Мало хворіє та любить рухливі ігри. Товариський, постійно оточений друзями. Він не виносить неправди, може навіть розлютитися, але відразу швидко відходить і зла довго не пам'ятає. Народжені взимку Данили завжди талановиті й багато чого досягають в житті.

Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Микита

Ім'я Микита походить з грецької мови і у перекладі означає "переможець". Характер Микити активний і радісний. Він любить бути в галасливих компаніях і почувається там затишно. Активність часто штовхає на подорожі. Микита за наявності коштів із задоволенням подорожує. Навіть якщо грошей небагато, завжди знайде варіант нехай ненадовго і недалеко, але все ж виїхати. Легкий у спілкуванні і може бути душею компанії.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Жіночі іменини

Ніна

Існує кілька версій походження імені Ніна. Найпопулярніша версія, що це коротка форма імені Антоніна і його значення у цьому випадку - "та, що вступає у бій". Якщо вважати, що ім'я Ніна походить від грузинської мови, тоді його значення - "цариця". Зазвичай Ніну характеризують як стриману та холодну особу, втім насправді вона дуже емоційна, але тільки демонструвати переживання на людях вона не хоче. Тому і грає роль такої собі "снігової королеви". Вона з дитинства самовпевнена, самостійна та прямолінійна.

Олександра

Ім'я Олександра прийшло до нас з Греції, значення цього імені - "та, що оберігає людство" або "надія". Олександра має особливу жіночність і вміння прекрасно виглядати. Вона відкрита і доброзичлива у спілкуванні і вміє ладнати з людьми. Її активна натура заряджає бадьорістю оточуючих та допомагає володарці імені у досягненні гарного становища у суспільстві.

Серафима

Серафима – це латинське теоморфне (релігійне) ім'я, а його походження дуже тісно пов'язане з Біблією. У Біблії, серафим – це назва шестикрилих ангелів, а в перекладі зі староєврейської це означає "вогненний". Тож можна вважати, що Серафима означає "вогняна". Серафимі все життя притаманні дитяча безпосередня радість, деяка наївність і емоційність. Власниця імені зовні екстравагантна, хоча має це більше показний характер. Ще вона не любить нести відповідальність за свої вчинки, що звичайно рідко викликає радість у оточення. Водночас, вона комунікабельна і вміє подобається людям, так що друзів у неї все ж більше, ніж недругів.

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