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Как правильно хранить малину: действенные советы
Малина — это настоящее летнее наслаждение, нежная, ароматная и очень полезная. Однако эта ягода имеет и свой характер, ведь достаточно лишь нескольких лишних капель влаги и уже на следующий день на ней появляется плесень.
Малина, которая радует не только вкусом, но и пользой для здоровья, требует особого подхода к хранению. Издание Real Simple рассказало, как сохранить ее свежей как можно дольше, не только в холодильнике, но и в морозилке.
Малина — одна из самых вкусных и полезных ягод лета. Она богата антиоксидантами, витаминами C, A, E, группы B, а также такими минералами как калий, магний, кальций и железо. Малина укрепляет иммунитет, способствует здоровью сердца, снижает риск развития диабета и даже некоторых форм рака. Однако за всю свою пользу она «платит» нам чрезвычайной нежностью, быстро портится, теряет форму и буквально за сутки может покрыться плесенью.
Срок хранения свежей малины
Если все сделать правильно, свежая малина может храниться в холодильнике до 2-3 дней. Если же вы планируете потреблять ее дольше, лучшее решение — замораживание, которое позволяет сохранить ягоды до 18 месяцев без значительной потери вкусовых или питательных свойств.
Хранение малины в холодильнике
Не мойте ягоды сразу. Это главное правило. Влага — главный враг малины. Мойте ее только перед самым употреблением.
Уберите испорченные ягоды. Сразу после покупки разложите малину на бумажном полотенце и удалите все испорченные, мягкие или заплесневелые ягоды. Они могут быстро «заразить» другие.
Просушите ягоды. Если малина слегка влажная, осторожно промокните ее бумажным полотенцем, чтобы не повредить структуру ягод.
Храните в упаковке с отверстиями. Лучше всего, это оставить малину в оригинальном пластиковом контейнере с отверстиями или переложить в керамическую или пластиковую емкость с хорошей вентиляцией. Ни в коем случае не кладите в герметичные контейнеры, ведь там будет накапливаться влага.
Размещайте ближе к дверце холодильника. Задняя стенка холодильника — самое холодное место. Там ягоды могут перемерзать и терять вкус. Храните их спереди или на верхней полке, где температура более стабильна.
Замораживание малины
Если у вас большой урожай или удалось купить малину по выгодной цене, лучше ее заморозить. Так вы сохраните максимум пользы на несколько месяцев вперед.
Уберите все поврежденные, мягкие, с плесенью или вмятинами ягоды.
Очень осторожно промойте малину в сите или дуршлаге, дважды под прохладной проточной водой.
Выложите на бумажное полотенце в один слой и осторожно промокните. Оставьте на 10-15 мин, пока полностью не высохнет.
Разложите ягоды в один слой на противень или тарелку, застеленную пергаментом. Важно, чтобы ягоды не касались друг друга. Замораживайте 2-4 часа.
После замораживания пересыпьте малину в герметичный пакет с застежкой или пластиковую емкость для морозилки. Не забудьте подписать дату.
Срок хранения: до 18 месяцев в морозильной камере при температуре -18°C.
Размораживание малины
Когда вы захотите насладиться своим летним запасом зимой:
В холодильнике: переложите ягоды в миску и оставьте на ночь.
При комнатной температуре: оставьте на кухонном столе на 1-2 часа.
Не размораживайте в микроволновке, это разрушит текстуру ягод и сделает их водянистыми.
Использование замороженной малины
В смузи и коктейлях
Для начинки к блинам или сырникам
В домашнем мороженом или йогурте
В выпечке: маффины, тарталетки, чизкейки
Как натуральный топпинг к овсянке или каше
Малина — ягода, которую стоит беречь. Теперь, когда вы знаете эти простые, но действенные советы, вы сможете наслаждаться свежими и вкусными ягодами не только летом, но и круглый год.