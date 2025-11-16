Топ-5 сковородок, которые не стоит использовать на стеклянной плите / © Credits

Неправильная сковородка может поцарапать или даже наделать трещин на поверхности, а некоторые модели просто не распределяют равномерно тепло, об этом рассказало издание Martha Stewart. Чтобы ваша плита оставалась блестящей, а блюда — вкусными, стоит знать, какие материалы выбирать, а от каких лучше отказаться.

Красивые стеклянные плиты легко разрушаются из-за неподходящей посуды. Немного осторожности спасет ваши панели и блюда. Правильная посуда и стеклянная плита работают в паре, плита дает ровную поверхность для нагрева, а сковорода должна бережно относиться к стеклу. Вместе они помогут готовить легко и без вреда для кухонной техники.

Чугун

Тяжелый и шероховатый чугун — настоящий враг стеклянной плиты. Даже аккуратное скольжение по поверхности может оставить глубокие царапины, а случайное падение — трещину.

Что выбрать: эмалированный чугун. Его гладкое покрытие защищает плиту и сохраняет тепло. Главное — поднимать, а не тянуть по стеклу.

Каменная и неглазурованная керамика

Идеально подходят для выпекания, но не для плит из стекла. Неглазурованное донышко царапает поверхность и оставляет стойкие следы.

Что выбрать: полностью глазурованная керамика или анодированный алюминий. Они гладкие, легкие и равномерно распределяют тепло.

Медная посуда без покрытия

Медь имеет шикарный вид, но оставляет металлические следы на стекле, которые почти невозможно отчистить.

Что выбрать: нержавеющая сталь с медным сердечником. Тепло прекрасно распределяется, а плита остается неповрежденной.

Старая стеклянная посуда

Антикварные кастрюли и сковородки из прозрачного стекла не предназначены для современных плит. Они неравномерно нагреваются и могут треснуть из-за разницы температур.

Что выбрать: нержавеющая сталь, прочная, гладкая, равномерно передает тепло и легко чистится.

Деформированная посуда

Даже качественная сковородка становится опасной, если ее донышко не ровное. Неполный контакт с плитой снижает эффективность нагрева и повышает риск трещин.

Что выбрать: плоское дно, проверяйте перед приготовлением, потому что если сковородка шаткая, пора ее заменить.

Проверяйте посуду перед использованием. Пренебрежение этим простым шагом может стоить вам дорогой плиты и испорченных блюд.