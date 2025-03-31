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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Кухня
Количество просмотров
909
Время на прочтение
2 мин

Постный салат из картофеля: интересный рецепт

Во время поста или просто тогда, когда хочется легкого, но питательного блюда, картофельный салат становится отличным вариантом для вкусного обеда или ужина.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
116 ккал
Постный салат из картофеля:

Постный салат из картофеля: / © Credits

Это не просто салат, а настоящая комбинация полезных овощей, которые наполнят организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Он легко усваивается, содержит много клетчатки и идеально подходит для тех, кто придерживается здорового питания.

Этот салат прекрасно сочетает нежную текстуру картофеля, хрустящую капусту, сочный огурец и ароматный маринад. Он станет прекрасным дополнением к основным блюдам или самостоятельным перекусом, который не оставит вас голодными. А о рецепте приготовления рассказали на странице bude_smachno_razom.

Ингредиенты

Картофель
2 шт.
Свежий огурец
1 шт.
Зеленый лук
5 стеблей
Морковь
1 шт.
Кукуруза консервированная
100 г
Молодая капуста
200 г
Масло (подсолнечное или оливковое)
5 ст. л
Сок лимона
1 час. л
Яблочный уксус
1 ст. л
Французская горчица
1/2 ст. л
Итальянские травы
1 час. л
Сушеная петрушка
1/2 ч. л
Черный молотый перец
1/4 ч. л
Соль

Приготовление

  1. Картофель хорошо промойте и отварите в мундирах до готовности (около 20 мин). После охлаждения очистите от кожуры и нарежьте средними кусочками.

  2. Огурец нашинкуйте, зеленый лук измельчите, а молодую капусту тонко нашинкуйте.

  3. Натрите морковь на большой терке. На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла и обжарьте морковь до мягкости. Это придаст салату насыщенный вкус и особую текстуру.

  4. Слейте жидкость из консервированной кукурузы и добавьте в салат.

  5. В отдельной миске смешайте растительное масло, сок лимона, яблочный уксус, французскую горчицу, итальянские травы, сушеную петрушку, соль и перец. Хорошо размешайте, чтобы все вкусы гармонично сочетались.

  6. В большой миске соедините подготовленные ингредиенты.

  7. Полейте салат заправкой, тщательно перемешайте.

  8. Оставьте салат настояться в течение 15 мин, чтобы овощи впитали ароматы маринада.

  9. Подавайте к столу как самостоятельное блюдо или дополнение к другим вкусностям.

Этот салат станет настоящей изюминкой вашего стола и понравится даже тем, кто не соблюдает пост. Готовьте с любовью и наслаждайтесь вкусом.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
909
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