Постный салат из картофеля: интересный рецепт

Постный салат из картофеля: / © Credits

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Это не просто салат, а настоящая комбинация полезных овощей, которые наполнят организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Он легко усваивается, содержит много клетчатки и идеально подходит для тех, кто придерживается здорового питания.

Этот салат прекрасно сочетает нежную текстуру картофеля, хрустящую капусту, сочный огурец и ароматный маринад. Он станет прекрасным дополнением к основным блюдам или самостоятельным перекусом, который не оставит вас голодными. А о рецепте приготовления рассказали на странице bude_smachno_razom.

Ингредиенты Картофель 2 шт. Свежий огурец 1 шт. Зеленый лук 5 стеблей Морковь 1 шт. Кукуруза консервированная 100 г Молодая капуста 200 г Масло (подсолнечное или оливковое) 5 ст. л Сок лимона 1 час. л Яблочный уксус 1 ст. л Французская горчица 1/2 ст. л Итальянские травы 1 час. л Сушеная петрушка 1/2 ч. л Черный молотый перец 1/4 ч. л Соль

Приготовление

Картофель хорошо промойте и отварите в мундирах до готовности (около 20 мин). После охлаждения очистите от кожуры и нарежьте средними кусочками. Огурец нашинкуйте, зеленый лук измельчите, а молодую капусту тонко нашинкуйте. Натрите морковь на большой терке. На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла и обжарьте морковь до мягкости. Это придаст салату насыщенный вкус и особую текстуру. Слейте жидкость из консервированной кукурузы и добавьте в салат. В отдельной миске смешайте растительное масло, сок лимона, яблочный уксус, французскую горчицу, итальянские травы, сушеную петрушку, соль и перец. Хорошо размешайте, чтобы все вкусы гармонично сочетались. В большой миске соедините подготовленные ингредиенты. Полейте салат заправкой, тщательно перемешайте. Оставьте салат настояться в течение 15 мин, чтобы овощи впитали ароматы маринада. Подавайте к столу как самостоятельное блюдо или дополнение к другим вкусностям.

Этот салат станет настоящей изюминкой вашего стола и понравится даже тем, кто не соблюдает пост. Готовьте с любовью и наслаждайтесь вкусом.

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Приятного аппетита!