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- Кухня
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Постный салат из картофеля: интересный рецепт
Во время поста или просто тогда, когда хочется легкого, но питательного блюда, картофельный салат становится отличным вариантом для вкусного обеда или ужина.
Это не просто салат, а настоящая комбинация полезных овощей, которые наполнят организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Он легко усваивается, содержит много клетчатки и идеально подходит для тех, кто придерживается здорового питания.
Этот салат прекрасно сочетает нежную текстуру картофеля, хрустящую капусту, сочный огурец и ароматный маринад. Он станет прекрасным дополнением к основным блюдам или самостоятельным перекусом, который не оставит вас голодными. А о рецепте приготовления рассказали на странице bude_smachno_razom.
Ингредиенты
- Картофель
- 2 шт.
- Свежий огурец
- 1 шт.
- Зеленый лук
- 5 стеблей
- Морковь
- 1 шт.
- Кукуруза консервированная
- 100 г
- Молодая капуста
- 200 г
- Масло (подсолнечное или оливковое)
- 5 ст. л
- Сок лимона
- 1 час. л
- Яблочный уксус
- 1 ст. л
- Французская горчица
- 1/2 ст. л
- Итальянские травы
- 1 час. л
- Сушеная петрушка
- 1/2 ч. л
- Черный молотый перец
- 1/4 ч. л
- Соль
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Приготовление
Картофель хорошо промойте и отварите в мундирах до готовности (около 20 мин). После охлаждения очистите от кожуры и нарежьте средними кусочками.
Огурец нашинкуйте, зеленый лук измельчите, а молодую капусту тонко нашинкуйте.
Натрите морковь на большой терке. На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла и обжарьте морковь до мягкости. Это придаст салату насыщенный вкус и особую текстуру.
Слейте жидкость из консервированной кукурузы и добавьте в салат.
В отдельной миске смешайте растительное масло, сок лимона, яблочный уксус, французскую горчицу, итальянские травы, сушеную петрушку, соль и перец. Хорошо размешайте, чтобы все вкусы гармонично сочетались.
В большой миске соедините подготовленные ингредиенты.
Полейте салат заправкой, тщательно перемешайте.
Оставьте салат настояться в течение 15 мин, чтобы овощи впитали ароматы маринада.
Подавайте к столу как самостоятельное блюдо или дополнение к другим вкусностям.
Этот салат станет настоящей изюминкой вашего стола и понравится даже тем, кто не соблюдает пост. Готовьте с любовью и наслаждайтесь вкусом.
Приятного аппетита!