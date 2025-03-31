Пісний салат із картоплі: цікавий рецепт

Пісний салат із картоплі / © Credits

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Це не просто салат, а справжня комбінація корисних овочів, які забезпечать організм необхідними вітамінами й мікроелементами. Він легко засвоюється, містить багато клітковини та ідеально підходить тим, хто дотримується здорового харчування.

Цей салат чудово поєднує ніжну текстуру картоплі, хрумку капусту, соковитий огірок та ароматний маринад. Він стане чудовим доповненням до основних страв або ж самостійним перекушуванням і не залишить вас голодними. А про рецепт приготування розповіли на сторінці bude_smachno_razom.

Інгредієнти картопля 2 шт. свіжий огірок 1 шт. зелена цибуля 5 стебел морква 1 шт. консервована кукурудза 100 г молода капуста 200 г олія (соняшникова або оливкова) 5 ст. л. сік лимона 1 ч. л. яблучний оцет 1 ст. л. французька гірчиця ½ ст. л. італійські трави 1 ч. л. сушена петрушка ½ ч. л. чорний мелений перець ¼ ч. л. сіль

Приготування

Картоплю добре промийте та відваріть у мундирах до готовності (приблизно 20 хв). Після охолодження очистьте від шкірки та наріжте середніми шматочками. Огірок наріжте, зелену цибулю подрібніть, а молоду капусту тонко нашаткуйте. Натріть моркву на великій тертці. На сковорідці розігрійте невелику кількість олії та обсмажте моркву до м’якості. Це додасть салату насиченого смаку та особливої текстури. Злийте рідину з консервованої кукурудзи та додайте її до салату. В окремій мисці змішайте олію, сік лимона, яблучний оцет, французьку гірчицю, італійські трави, сушену петрушку, сіль і перець. Добре перемішайте, щоб усі смаки гармонійно поєдналися. У великій мисці з’єднайте всі підготовлені інгредієнти. Полийте салат заправкою, ретельно перемішайте. Залиште настоятися протягом 15 хв, щоб овочі ввібрали аромати маринаду. Подавайте до столу як самостійну страву чи доповнення до інших смаколиків.

Цей салат стане справжньою родзинкою вашого столу і сподобається навіть тим, хто не дотримується посту. Готуйте з любов’ю та насолоджуйтеся смаком.

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Смачного!