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Астролог назвал знаки Зодиака, которые долго ищут свою любовь

Астролог назвал знаки Зодиака, которые долго ищут свою любовь

Прогноз астролога / Фото: Credits

В личной жизни нет ни рецептов, ни секретов – у каждого из нас она складывается по-своему. 

Касается это и сроков встреч с тем, кого мы называем второй половинкой: кому-то удается познакомиться с ней чуть ли не в детском саду или школе, а кто-то ищет ее чуть ли не полжизни и – до определенного момента – безрезультатно – как правило, мы называем такие события судьбой. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые долго ищут свою любовь. 

Стрелец

Стрельцы всю жизнь ищут идеал, переключаясь с одной любовной истории на другую. Даже тот факт, что они оформят с кем-то отношения официально, не гарантирует им – и их партнеру – отсутствие нового увлечения. Правда, уж если они найдут свою вторую половинку, то останутся с ней на всю жизнь. 

Дева

Девы чересчур придирчивы – они просто не могут с первого раза выбрать того, кто устроил бы их настолько, что они захотели бы прожить с ним всю жизнь. Им необходимо сравнивать, выбирать, анализировать, делать выводы – только после этого они могут принять окончательное решение. 

Весы

Весы никогда не бывают до конца уверены в том, что человек, который сейчас находится рядом, является главным в их жизни, особенно, если кто-то из близких поставит их выбор под сомнение – они очень зависимы от чужого мнение: если они хотят остаться с любимым надолго, им не стоит никого слушать. 

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