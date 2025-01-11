Астролог назвал знаки Зодиака, которые долго ищут свою любовь

В личной жизни нет ни рецептов, ни секретов – у каждого из нас она складывается по-своему.

Касается это и сроков встреч с тем, кого мы называем второй половинкой: кому-то удается познакомиться с ней чуть ли не в детском саду или школе, а кто-то ищет ее чуть ли не полжизни и – до определенного момента – безрезультатно – как правило, мы называем такие события судьбой. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые долго ищут свою любовь.

Стрелец

Стрельцы всю жизнь ищут идеал, переключаясь с одной любовной истории на другую. Даже тот факт, что они оформят с кем-то отношения официально, не гарантирует им – и их партнеру – отсутствие нового увлечения. Правда, уж если они найдут свою вторую половинку, то останутся с ней на всю жизнь.

Дева

Девы чересчур придирчивы – они просто не могут с первого раза выбрать того, кто устроил бы их настолько, что они захотели бы прожить с ним всю жизнь. Им необходимо сравнивать, выбирать, анализировать, делать выводы – только после этого они могут принять окончательное решение.

Весы

Весы никогда не бывают до конца уверены в том, что человек, который сейчас находится рядом, является главным в их жизни, особенно, если кто-то из близких поставит их выбор под сомнение – они очень зависимы от чужого мнение: если они хотят остаться с любимым надолго, им не стоит никого слушать.

Читайте также: