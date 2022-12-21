Как почистить гранат: лайфхак от Андрея Величко

Бренд-шеф показал в коротком ролике простой способ, как почистить эти вкусные и яркие плоды.
Зима – сезон сладких и сочных гранатов. Многие любят эти терпкие и яркие плоды, но далеко не все любят чистить гранат.
В этом видео Андрей Величко показал лайфхак, как за несколько минут легко почистить плод граната, да еще и так, чтобы вокруг ничего не было загрязнено алым соком.
Подготовьте:
- маленький нож
- столовую ложку
- глубокую миску
- гранат
Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.
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