Как почистить гранат: лайфхак от Андрея Величко

Бренд-шеф показал в коротком ролике простой способ, как почистить эти вкусные и яркие плоды.

Зима – сезон сладких и сочных гранатов. Многие любят эти терпкие и яркие плоды, но далеко не все любят чистить гранат.

В этом видео Андрей Величко показал лайфхак, как за несколько минут легко почистить плод граната, да еще и так, чтобы вокруг ничего не было загрязнено алым соком.

Подготовьте:

маленький нож

столовую ложку

глубокую миску

гранат

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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