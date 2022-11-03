Бабагануш: рецепт от Андрея Величко

Из осенних баклажанов можно приготовить множество великолепных и вкусных блюд. Начинать можно с нескольких видов "икры из синеньких". Далее – крем-суп из запеченных баклажанов – помню, готовил его в одесском ресторане "Стейкхаус", и суп был крайне популярен среди постоянных гостей. Еще можно приготовить вкусные и сытные запеканки – итальянскую меланзанью (melanzane alla parmigiana) или греческую мусаку (musaka). Ну а как же без бессарабской манджи, сицилийской капонаты или французского рататуя!

Но я хочу поделиться рецептом блюда ближневосточной кухни. И это одно из моих любимых блюд, ведь готовить его просто, быстро, а выходит очень вкусно и ярко.

Бабагануш, или блюдо из запеченных баклажанов.

Вот рецепт на 4 больших порции

Ингредиенты:

4-5 средних баклажанов (1,5 кг)

100-150 г тахини

150 г греческого йогурта

3-4 ст. л. оливкового масла

2-3 зубчика чеснока

сок четверти лимона

соль, перец, зелень

Шаг 1

Запечь баклажаны. Лучше всего на огне. На костре, в тлеющих улицах, на решетке мангала. С детства я помню, как мама часто запекала их на газовой конфорке. Так тоже выходит обгоревшая кожа и дымная мякоть. Ну и традиционно можно запечь в духовке. После – накройте фольгой или пищевой пленкой минут на 10-15, чтобы немного остыли. Этот прием позволит очистить баклажаны гораздо легче.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 2

Запеченные и очищенные баклажаны нужно измельчить в пюре. Можно это сделать блендером с чашей или размять вилкой, или порубить ножом. На этом этапе можно добавить тхину, оливковое масло, сок лимона, чеснок и соль с перцем. По поводу тхины - я рекомендую заранее смешать ее с водой (в соотношении 2:1, размешивая венчиком до состояния майонеза), а затем добавить уже к запеченным баклажанам. Да, у нас остался йогурт. Рекомендую только половину добавить к баклажанам и перемешать, а вторую половину оставить и подавать с готовым блюдом, украшая его.

Какой вкус должны получить? С легкой кислинкой, с дымным вкусом мягких баклажанов с ореховым привкусом кунжутной пасты. Чеснок не должен доминировать, а только подчеркивать вкус баклажана.

Шаг 3

Как есть. Для начала дайте этому блюду настояться. Полчаса при комнатной температуре или несколько часов в холодильнике будет достаточно. Подавайте на стол, украсив йогуртом и зеленью кинзы. А если есть гранат, то терпкие зерна просто идеально сочетаются со вкусом этого блюда. Есть бабагануш хорошо теплым хлебом – подогретой питой, лавашем или горбушкой багета.

Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного тебе аппетита! Слава Украине. Верим в ВСУ!

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

Читайте также: