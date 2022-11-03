Бабагануш: рецепт від Андрія Величка

З осінніх баклажанів можна приготувати безліч чудових та смачних страв. Починати можна з кількох видів "ікри з синеньких". Далі – крем-суп із запечених баклажанів – пам'ятаю готував його в одеському ресторані Стейкхаус, і суп був вкрай популярний серед постійних гостей. Ще можна приготувати смачні та ситні запіканки – італійську меланзанью (melanzane alla parmigiana) або грецьку мусаку (musaka). Ну а як же без бесарабської манджі (її рецепт я вже описував), сицилійської капонати чи французького рататуя!

Але я хочу поділитися рецептом страви близькосхідної кухні. І це одна з моїх улюблених страв, адже готувати просто, швидко, а виходить дуже смачно і яскраво.

Бабагануш, або страва із запечених баклажанів.

Ось рецепт на 4 великі порції

Інгредієнти:

4-5 середніх баклажанів (1,5 кг)

100-150г тахіні

150г грецького йогурту

3-4 ст ложки оливкової олії

2-3 зубчики часнику

сік чверті лимона

сіль, перець, зелень

Крок 1

Запекти баклажани. Найкраще на вогні. На багатті, у тліючих вулях, на решітці мангалу. Змалку я пам'ятаю, як мама часто запікала їх на газовій конфорці. Так теж виходить обгоріла шкіра та димна м'якоть. Ну чи традиційно можна запекти у духовці. Після – накрийте фольгою або харчовою плівкою хвилин на 10-15, щоб трохи остигли. Цей прийом дозволить очистити баклажани набагато легше.

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 2

Запечені та очищені баклажани необхідно подрібнити у пюре. Можна це зробити блендером з чашою, або розім'яти виделкою або посікти ножем. На цьому етапі можна додавати тхіну, оливкову олію, сік лимона, часник та сіль із перцем. З приводу тхіни я рекомендую раніше змішати її з водою (у співвідношенні 2:1, розмішуючи вінчиком до стану "майонезу"), а потім додати вже до запечених баклажанів. Та й у нас залишився йогурт. Рекомендую лише половину додати до баклажанів і перемішати, а другу половину залишити та подавати з готовою стравою, прикрашаючи її.

Який смак маємо отримати? З легкою кислинкою, з димним смаком м'яких баклажанів з горіховим присмаком кунжутної пасти. Часник не повинен домінувати, а лише підкреслювати смак баклажана.

Крок 3

Як є. Для початку дайте цій страві настоятися. Півгодини за кімнатної температури або кілька годин у холодильнику буде достатньо. Подавайте на стіл, прикрасивши йогуртом та зеленню кінзи. А якщо є гранат, то терпкі зерна просто ідеально поєднуються зі смаком цієї страви. Їсти бабагануш добре теплим хлібом – підігрітою пити, лавашем або горбушкою багету.

Фото: Facebook Андрія Величка

Смачного! Слава Україні. Віремо в ЗСУ!

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці в Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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