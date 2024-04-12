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Оладьи с зеленью и яйцом: быстрый рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
195 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
469
Время на прочтение
1 мин
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Оладьи с зеленью и яйцом: быстрый рецепт

Оладьи с зеленью и яйцом / Фото: Credits

Такие оладьи особенно оценят любители пирожков с яйцами и зеленым луком. Вкус напоминает пирожки, а делаются намного быстрее. 

Если у вас нет времени стоять у плиты, лепя пирожки, приготовьте их ленивый вариант. Для этого смешайте муку, кефир, яйца, лук зеленый, соду и обжарьте на растительном масле.

Ингредиенты

мука
200 г
кефир 2,5%
220 г
яйцо
1 шт.
сода
0,5 ч. л.
сахар
1 ст. л.
соль
щепотка
растительное масло
яйца
2 шт.
лук зеленый
40 г
перец черный молотый
соль
  1. В миске соедините кефир с содой. Добавьте яйцо, сахар, соль и всыпьте просеянную муку. Перемешайте. 
  2. Яйца отварите вкрутую 10 минут. Охладите и очистите. Нарежьте мелко на кубики.
  3. Лук вымойте, обсушите и измельчите. Добавьте нарезанные яйца, перец и соль. Соедините все с кефирным тестом и перемешайте.
  4. На разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне, обжарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или с соусом.

Советы:

  • Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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