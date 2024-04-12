Оладьи с зеленью и яйцом: быстрый рецепт

Такие оладьи особенно оценят любители пирожков с яйцами и зеленым луком. Вкус напоминает пирожки, а делаются намного быстрее.
Если у вас нет времени стоять у плиты, лепя пирожки, приготовьте их ленивый вариант. Для этого смешайте муку, кефир, яйца, лук зеленый, соду и обжарьте на растительном масле.
Ингредиенты
- мука
- 200 г
- кефир 2,5%
- 220 г
- яйцо
- 1 шт.
- сода
- 0,5 ч. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло
- яйца
- 2 шт.
- лук зеленый
- 40 г
- перец черный молотый
- соль
- В миске соедините кефир с содой. Добавьте яйцо, сахар, соль и всыпьте просеянную муку. Перемешайте.
- Яйца отварите вкрутую 10 минут. Охладите и очистите. Нарежьте мелко на кубики.
- Лук вымойте, обсушите и измельчите. Добавьте нарезанные яйца, перец и соль. Соедините все с кефирным тестом и перемешайте.
- На разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне, обжарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или с соусом.
Советы:
- Ингредиенты должны быть комнатной температуры.
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