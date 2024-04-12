Оладьи с зеленью и яйцом: быстрый рецепт

Такие оладьи особенно оценят любители пирожков с яйцами и зеленым луком. Вкус напоминает пирожки, а делаются намного быстрее.

Если у вас нет времени стоять у плиты, лепя пирожки, приготовьте их ленивый вариант. Для этого смешайте муку, кефир, яйца, лук зеленый, соду и обжарьте на растительном масле.

Ингредиенты мука 200 г кефир 2,5% 220 г яйцо 1 шт. сода 0,5 ч. л. сахар 1 ст. л. соль щепотка растительное масло яйца 2 шт. лук зеленый 40 г перец черный молотый соль

В миске соедините кефир с содой. Добавьте яйцо, сахар, соль и всыпьте просеянную муку. Перемешайте. Яйца отварите вкрутую 10 минут. Охладите и очистите. Нарежьте мелко на кубики. Лук вымойте, обсушите и измельчите. Добавьте нарезанные яйца, перец и соль. Соедините все с кефирным тестом и перемешайте. На разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне, обжарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или с соусом.

Советы:

Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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