Какому знаку Зодиака повезет 12 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 апреля?

День, когда важное знамение имеет все: события, которые с нами происходит, наши собственные действия, слова и мысли. Любые пожелания – как высказанные, так и невысказанные – очень быстро материализуются, а это значит, что с такой же скоростью они вернутся обратно: вряд ли кому-то захочется получить в свой адрес бумеранг зла. Также этот день – время усвоения жизненных уроков: все, что произойдет, будет носить неслучайный характер, поэтому важно понять, какой именно вывод нужно сделать в результате.

Рыбы

Рыбы могут рассчитывать на приятные жизненные перемены, но только в том случае, если они наконец-то осмелятся сделать решительный шаг, которого они избегали долгое время. Так, приняв предложение руки и сердца, они могут рассчитывать на официальное оформление отношений с любимым человеком, а осознав, что нынешнее место работы уже не отвечает ожиданиям – как профессиональным, так и финансовым – на его смену.

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