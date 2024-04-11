Якому знаку зодіаку пощастить 12 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 12 квітня?

День, коли важливе значення має все: події, які з нами відбуваються, наші власні дії, слова й думки. Будь-які побажання – як висловлені, так і невисловлені – дуже швидко матеріалізуються, а це означає, що з такою самою швидкістю вони повернуться назад: навряд чи комусь захочеться отримати на свою адресу бумеранг зла. Також цей день – час засвоєння життєвих уроків: все, що станеться, матиме невипадковий характер, тому важливо зрозуміти, який саме висновок потрібно зрештою зробити.

Риби

Риби можуть розраховувати на приємні життєві переміни, та лише в тому разі, якщо нарешті наважаться зробити рішучий крок, якого вони уникали тривалий час. Так, погодившись на пропозицію руки й серця, вони можуть розраховувати на офіційне оформлення стосунків з коханою людиною, а усвідомивши, що нинішнє місце роботи вже не відповідає їхнім очікуванням – як професійним, так і фінансовим, – на його зміну.

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