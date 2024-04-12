В Днепре умер 6-летний мальчик, который съел клубнику

У ребенка была диарея, болел живот, повысилась температура, появилась сыпь.

В Днепре после употребления клубники скончался 6-летний мальчик. Трагедия произошла 11 апреля в Днепропетровской областной детской больнице. Накануне, 9 апреля, ребенок ел клубнику.

Об этом сообщает издание "Информатор Днепр", ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что после употребления клубники мальчику стало плохо. У него была диарея, болел живот, повысилась температура и появилась сыпь.

Как пишет издание, у ребенка начала развиваться полиорганная недостаточность и шоковое состояние. Только на следующий день, 10 апреля, мальчика доставили в больницу в Павлограде, а после этого – в медучреждение Днепра.

Врачи оказались бессильны. Утром, 11 апреля, ребенок скончался в больнице. Другие детали трагического инцидента пока неизвестны.

Напомним, в Киеве дети отравились шоколадом с наркотическими веществами. В течение недели в КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1" поступили трое детей с признаками интоксикации наркотическими веществами, которые содержались в сладостях.

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