Кардиганы, кофты и свитера на осень: 5 модных образов из Instagram

Осень - время для уютных образов.

Не стоит думать, что кардиганы, кофты и свитера не практичны или что образ с ними скучный. Подобные вязаные изделия можно стилизовать совершенно по-разному, например, с широкими джинсами, мини или просто накинуть на плечи.

Особо красиво будут смотреться оверсайз свитера в сочетании с белыми рубашками и приталенными трикотажными платьями, которые, кстати, тоже вернулись в моду. Также смело экспериментируйте: подкачивайте рукава, заправляйте один край в джинсы или не подворачивайте горловину. Эти трюки добавят образу легкой французской непринужденности и шика.

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