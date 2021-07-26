Модные советы: как носить цветочный принт

Предлагаем рассмотреть подборку стильных образов с флористическим принтом.

Цветочный принт является одним из первых узоров на ткани – со времен древней Греции и сквозь эпоху пятидесятых годов, рисунок прошел множество трансформаций, но не потерял актуальность. В современности, где предпочтение чаще отдается маскулинным фасонам, а гардероб подбирают по принципу mix&match, стало возможным вдохнуть во флористический узор новые краски, украшая цветами аксессуары и балансируя образ более структурными тканями.

Архитектурное платье и лодочки с принтом

Чтобы классическое сочетание не превратилось в скучное, выбирайте необычные фактуры. Романтизм атласного платья и цветочного принта лодочек уравновешен материалом, который использован в обуви: если присмотреться, можно заметить, что острые "цветочные" носки покрывает прозрачный пластик.

Платье в пол с яркими перчатками

Благодаря фэшн-инсайдерам, длину макси перестали отождествлять только с вечерними выходами. Льняное платье в пол можно выгулять и в повседневной жизни, комбинируя с грубыми ботинками и джинсовым жакетом. А чтобы образ не терял индивидуальности, дополняйте его трендовыми высокими перчатками и массивными аксессуарами из серебра с флористическими мотивами.

Мини с флористической вышивкой

Идеальным нарядом на отдыхе станет льняное платье мини с аутентичным флористическим узором, вышитым контрастными нитями. От жары спасет асимметричная джинсовая панама на завязках и сандалии в греческом стиле, а яркий браслет добавит красок в классическое сочетание цветов.

Шорты бермуды и гавайская рубашка

Если дела в городе все же не отпускают вас на сиесту, островное настроение можно привнести в одежде. Казалось бы, бермуды и гавайская рубашка – канонический пляжный лук, но если выбрать более темные оттенки, добавить боди под рубашку и классические мюли, такой образ вполне применим и в городских джунглях.

Миди с цветочным принтом

Юбка длины миди с цветочным принтом, кроп-топ и легкая рубашка – идеальное сочетание для встречи теплого летнего заката. Дополняйте образ аксессуарами в тон деталей принта, плетеной сумкой и изящными серьгами с барочными жемчужинами.

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