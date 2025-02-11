Кейт и Уильям не появятся на церемонии BAFTA: стала известна причина

Принц Уильям и принцесса Кейт пропустят в этом году церемонию вручения премии BAFTA, на которой ранее ожидалось появление королевской пары.

Церемония вручения премий BAFTA 2025 состоится в воскресенье вечером, 16 февраля. Сообщается, что принц Уильям не будет присутствовать на мероприятии и, очевидно, что его супруга принцесса Уэльская Кейт не появится на церемонии в одиночку, пишет Hello!

Церемония приходится на начало школьных каникул детей Кейт и Уильяма, поэтому, возможно, их отсутствие связано именно с тем, что они сосредоточат свое внимание на детях.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Это не первый раз, когда принц Уильям пропускает это светское событие. В 2021 году он не присутствовал из-за внезапной кончины своего дедушки, принца Филиппа, а в 2022 году он не присутствовал из-за "ограничений в расписании".

В прошлом году принц Уэльский появился на красной дорожке в одиночку, пока его жена, принцесса Кейт, продолжала восстанавливаться дома после запланированной операции на брюшной полости.

Принц Уильям на церемонии BAFTA в Лондоне / Фото: Associated Press

Завтра принц Уильям посетит Лондонскую академию кино в Ислингтоне, где увидит, как академия работает над подготовкой будущих талантов в кино- и телеиндустрии. Напомним, принц Уильям является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств с 2010 года. Эту должность он перенял у лорда Аттенборо - единственного на сегодняшний день президента BAFTA, не являющегося членом королевской семьи.

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