Умер дизайнер Иссей Мияке

Скончался дизайнер 5 августа, но сообщили об этом общественности только 9-го.

В 84 года скончался японский модельер и основатель Модного дома Иссей Мияке. Много лет он боролся с гепатоцеллюлярной карциномой - злокачественной опухолью печени, которая и стала причиной его смерти.

Показ бренда Issey Miyake / Фото: Associated Press

Согласно оставленному Мияке завещанию, не будет ни публичных похорон, ни прощальной церемонии. Дизайнера похоронят по буддийскому обряду, как это принято в Японии.

Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме. Будучи семилетним ребенком, он стал свидетелем ядерной бомбардировки родного города. Образование получил в Университете искусств Тама, а затем работал в Париже и Нью-Йорке. Вернувшись в Токио, Мияке основал студию дизайна, которая впоследствии стала всемирно известным Модным домом Issey Miyake.

Показ дизайнера Issey Miyake / Фото: Getty Images

Что касается дизайна и стиля, то Иссей Мияке был революционным. Дизайнер предпочитал демонстрировать на подиуме свободно сидящие и андрогинные модели нарядов, которые шли вразрез с модными тенденциями того времени. В своей работе дизайнер использовал самые высокотехнологичные ткани и текстиль, при создании которого использовались старинные технологии. Также он разработал концепцию "одного куска ткани", которая предполагала максимально простой крой и драпировки, а вот в конце 1980-х Мияке изобрел особую технику плиссировки ткани. Каждый наряд этого модельера был произведением искусства.

Показ дизайнера Issey Miyake / Фото: Getty Images

В 2007 году Мияке вышел на пенсию, после чего все коллекции его бренда стали разрабатываться другими дизайнерами. Однако основатель Модного дома все же продолжал лично следить за общим направлением выпускаемых линий.

Показ бренда Issey Miyake / Фото: Associated Press

Показ бренда Issey Miyake / Фото: Associated Press

Показ бренда Issey Miyake / Фото: Associated Press

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