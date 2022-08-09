Помер дизайнер Ісей Міяке

Помер дизайнер 5 серпня, але повідомили про це громадськості лише 9-го.
У 84 роки помер японський модельєр і засновник Модного дому Ісей Міяке. Багато років він боровся з гепатоцелюлярною карциномою – злоякісною пухлиною печінки, яка й спричинила його смерть.
Згідно з залишеним Міяке заповітом, не буде ні публічного похорону, ні прощальної церемонії. Дизайнера поховають за буддійським обрядом, як це заведено в Японії.
Ісей Міяке народився 22 квітня 1938 року в Хіросімі. Бувши семирічною дитиною, він став свідком ядерного бомбардування рідного міста. Освіту здобув в Університеті мистецтв Тама, а потім працював у Парижі та Нью-Йорку. Повернувшись до Токіо, Міяке заснував студію дизайну, яка згодом стала всесвітньо відомим Модним домом Issey Miyake.
Що стосується дизайну та стилю, то Ісей Міяке був революційним. Дизайнер демонстрував на подіумі вільні та андрогінні моделі вбрань, які йшли врозріз із модними тенденціями того часу. У своїй роботі дизайнер використовував найтехнологічніші тканини і текстиль, під час створенні якого використовувалися старовинні технології. Також він розробив концепцію "Одного шматка тканини", яка передбачала максимально простий стиль і драпування, а ось наприкінці 1980-х Міяке винайшов особливу техніку плісування тканини. Кожне вбрання цього модельєра було витвором мистецтва.
2007 року Міяке вийшов на пенсію, після чого всі колекції його бренду стали розроблятися іншими дизайнерами. Однак засновник Модного дому все ж продовжував особисто стежити за загальним напрямом ліній, що випускалися.
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