Помер дизайнер Ісей Міяке

Помер дизайнер 5 серпня, але повідомили про це громадськості лише 9-го.

У 84 роки помер японський модельєр і засновник Модного дому Ісей Міяке. Багато років він боровся з гепатоцелюлярною карциномою – злоякісною пухлиною печінки, яка й спричинила його смерть.

Показ бренду Issey Miyake / Фото: Associated Press

Згідно з залишеним Міяке заповітом, не буде ні публічного похорону, ні прощальної церемонії. Дизайнера поховають за буддійським обрядом, як це заведено в Японії.

Ісей Міяке народився 22 квітня 1938 року в Хіросімі. Бувши семирічною дитиною, він став свідком ядерного бомбардування рідного міста. Освіту здобув в Університеті мистецтв Тама, а потім працював у Парижі та Нью-Йорку. Повернувшись до Токіо, Міяке заснував студію дизайну, яка згодом стала всесвітньо відомим Модним домом Issey Miyake.

Показ дизайнера Issey Miyake / Фото: Getty Images

Що стосується дизайну та стилю, то Ісей Міяке був революційним. Дизайнер демонстрував на подіумі вільні та андрогінні моделі вбрань, які йшли врозріз із модними тенденціями того часу. У своїй роботі дизайнер використовував найтехнологічніші тканини і текстиль, під час створенні якого використовувалися старовинні технології. Також він розробив концепцію "Одного шматка тканини", яка передбачала максимально простий стиль і драпування, а ось наприкінці 1980-х Міяке винайшов особливу техніку плісування тканини. Кожне вбрання цього модельєра було витвором мистецтва.

Показ дизайнера Issey Miyake / Фото: Getty Images

2007 року Міяке вийшов на пенсію, після чого всі колекції його бренду стали розроблятися іншими дизайнерами. Однак засновник Модного дому все ж продовжував особисто стежити за загальним напрямом ліній, що випускалися.

Показ бренду Issey Miyake / Фото: Associated Press

Показ бренду Issey Miyake / Фото: Associated Press

Показ бренду Issey Miyake / Фото: Associated Press

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