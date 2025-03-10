В шоколадном платье и красных туфлях: премьер-министр Латвии в эффектном образе появилась на саммите

Эвика Силиня выглядела прекрасно на саммите в Брюсселе.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла участие в саммите ЕС, который состоялся в здании Европейского Совета в Брюсселе.

Эвика Силиня / Фото: Associated Press

Там она появилась в платье миди трендового шоколадного цвета с рукавами три четверты и с V-образным вырезом. Наряд премьер дополнила красными лакированными туфлями на шпильках.

Эвика Силиня / Фото: Associated Press

Госпожа Силиня сделала красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на красной помаде.

Эвика Силиня / Фото: Associated Press

Напомним, Эвика Силиня на Европейский саммит в испанском городе Гранада надела черную юбку-карандаш и красную блузку, у которой были епископские рукава и золотистый значок в зоне декольте.

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