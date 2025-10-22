Это было необычно: Алисия Сильверстоун удивила платьем-баллоном с красными гвоздиками

Алисия Сильверстоун / © Associated Press

Актриса Алисия Сильверстоун, которую многие помнят по фильма «Бестолковые» и клипам рок-группы Aerosmith, посетила премьеру фильма «Бугония», поскольку исполнила в нем одну из ролей.

Для мероприятия, которое проходило в Нью-Йорке, она надела белое платье-баллон от бренда Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026. Наряд был без бретелек и в крупный принт в виде красных гвоздик. В верхней части наряд был объемным, а вот его юбка была асимметричной — спереди немного укороченной из-за чего было видно красные остроносые туфли, а сзади — с длинным шлейфом. Также у наряда были карманы.

Алисия Сильверстоун / © Associated Press

Алисия дополнила образ серьгами с жемчугом, лаконичной прической с пробором и макияжем с красной помадой на губах.

В фильме она сыграла с Эммой Стоун, которая исполнила главную роль и тоже появилась на этой премъере. Стоун нвдела нежное платье от Louis Vuitton из коллекции весна-лето 2026.