В элегантном бархатном платье: Селена Гомес блистала на красной дорожке церемонии "Эмми"

Актриса, певица и основательница косметического бренда Rare Beauty - Селена Гомес - посетила 76-ю церемонию вручения премии "Эмми". Мероприятия состоялось в Лос-Анджелесе, а его триумфатором стал сериал о феодальной Японии XVII века "Сегун". Он получил 17 наград, в том числе за "Лучший драматический сериал". Следом идет сериал "Медведь" с 11 наградами.

Селена во время церемонии огласила победителя в категории "Лучший актер второго плана в комедийном сериале", которым, кстати, стал Эбон Мосс-Бахрах из шоу "Медведь".

Сама Гомес блистала на церемонии в черном бархатном длинном платье от бренда Ralph Lauren.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Платье фасона "русалка" идеально сидело на фигуре звезды. Украшали наряд длинный шлейф и халтер с камнями. Образ Гомес дополнила украшениями с бриллиантами от Tiffany & Co., макияжем и лаконичной прической.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена в этот раз не получила награду, однако сериал, в котором она снималась - "Убийства в одном здании" - получил аж три номинации, но не выиграл ни в одной, хотя первый сезон сериала в 2022 году победил в категории "Лучший комедийный сериал". Тем не менее совсем недавно Селена со своими коллегами объявила, что "Убийства в одном здании" продлили на пятый сезон, поэтому у этого шоу есть шанс получить еще одну "Эмми", но уже в следующем году.

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