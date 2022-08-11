Виктории снова досталось: Дэвид Бекхэм потроллил жену

Виктория Бекхэм любит читать. Даже в отпуск всегда берет с собой книгу. Иногда это электронная версия, а иногда - бумажная. Теперь Викки приобрела себе дополнительный гаджет для комфортного чтения.

Она купила новый фонарик для чтения и продемонстрировала, как это работает, на видео, которое опубликовал в Instagram ее муж. Дэвид, который, как известно, часто любит пошутить над женой, в этот раз тоже не сдержался.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Associated Press

На видео слышно, как Дэвид Бекхэм говорит: "Не то чтобы моя жена постарела, но кто-то только что купил на Amazon лампу, чтобы она могла читать свою книгу". А Виктория высказалась в ответ: "Ночью. Я не старею".

Ранее Дэвид потроллил жену Викторию во время отпуска и опубликовал видео

Также Виктория опубликовала в своем Instagram очаровательный снимок со своей 11-летней дочерью Харпер. Они побывали в мастерской по изготовлению свечей. Дизайнер надела в этот день черный макси-сарафан и сандалии на плоской подошве, а поверх наряда на ней был белый фартук. Харпер тоже отлично выглядела в коралловой футболке и своих любимых кроссовках.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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