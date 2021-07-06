Как праздновать День Ивана Купала

Поговорка о том, что "солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья", вполне применима и к празднику Ивана Купала. С водой и солнцем связаны все традиционные купальские обряды, ну, а провести этот день, конечно же, лучше на воздухе – куда же без него!

День летнего солнцестояния

Праздник Ивана Купала – или Иванов день – время, когда может исполниться любое наше желание, главное, правильно его загадать. Это время летнего солнцестояния, недаром издавна на праздновании Дня Ивана Купала разводили костры и жгли установленное на высоком шесте колесо – символ Солнца. Несмотря на то что летнее солнцестояние продолжается почти неделю, по-настоящему волшебное время наступает в предшествующую этому дню ночь с 6 на 7 июля (с 23 на 24 июня по старому стилю).

Цветок папоротника

В чем же состоит волшебство купальской ночи? Необычным это время делает тот факт, что на Ивана Купала левое и правое полушарие человека работают на одной частоте, а мужское начало (небо) соединяется с началом женским (земля). Это значит, что в День Ивана Купала можно найти решение любой, даже очень сложной проблемы, которая, возможно, отравляла вам жизнь на протяжении длительного времени, или придумать, как осуществить свою давнюю мечту.

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Скорее всего, решение придет как озарение или подсказка, о таких случаях мы обычно говорим: "Осенило!" Кстати, именно это имели в виду наши предки, когда уверяли, что в ночь на Ивана Купала можно найти цветок папоротника, который – в свою очередь – подскажет, где зарыт клад. Хорошая идея при удачном стечении обстоятельств может принести не меньше, а иногда и больше прибыли, чем сундук с драгоценностями – главное, знать, как правильно ею распорядиться.

Навстречу предкам и природе

Ресурсы, которые позволяют нам такие идеи регенерировать, заложены в нас предыдущими поколениями на генетическом уровне еще тысячи лет назад, но в современной жизни мы ими практически не пользуемся. Чтобы перезапустить эту программу, и существуют такой праздник, как Иван Купала, главное, правильно его провести – с семьей, на природе, все это делает нас ближе к предкам, помогает нам контактировать с ними. В этот день хорошо одеваться в сшитые из экологических материалов вещи (согласитесь, это не помешает и в другие дни), находиться у воды, собирать травы (считается, что в это время они приобретают лечебные свойства), плести венки и отпускать их в воду (говорят, в этот день все гадания правдивы и можно узнать свою судьбу).

Тем, кому такое времяпрепровождение покажется несовременным, можно привести убедительный пример того, как аналогичный праздник – Лиго или Янов день – ежегодно отмечают во вполне благополучной и европейской Латвии. Все больше жителей больших городов в этот день выезжают за город, жгут костры, поют специальные ритуальные песни и плетут венки из дубовых листьев. К сожалению, многие традиции, как и у нас, в Латвии утрачены, но латыши, которые относятся к своему наследию бережно, кропотливо, по крупицам, их восстанавливают. Почему бы нам не последовать их примеру?

За помощь в раскрытии темы благодарим учителя с многолетней практикой, мастера, владеющего древними энергетическими техниками и знаниями, прошедшего обучение в Университете "Единства" в Индии, Диану Щербанскую.

Александра Волошина

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