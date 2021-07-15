5 новых книг на лето

Романтические отношения, захватывающие приключения и фейерверк чувств — вот то, чего ждешь от летнего чтива.

И книги в этой подборке полностью соответствуют этим потребностям. Зарубежные бестселлеры в сочетании с новинками украинской прозы образуют замечательный микс для отпуска и отдыха.

Сара Джио. Бунгало. — Х.: Виват, 2021

... Несмотря на то, что на дворе 1942 год, судьба героини этого романа четко очерчена — она помолвлена с парнем и уверена, что будет счастлив. Но за несколько недель до свадьбы девушка решает вместе со своей подругой детства отправиться на фронт медсестрой. Там, на Бора-Бора, она встречает солдата, и их дружба перерастает в настоящую любовь. Также здесь есть заброшенный бунгало, где когда-то творил один известный художник и которое туземцы считали проклятым местом.

Также читайте 5 новых переводов, которые стоит прочитать этим летом

"- Тогда беги на этот пляж, — кивнула на море я. — Отсюда меньше километра до бунгало, маленькой избушки в чаще. Дверь заперта, а ключ лежит в книге под ступенькой. Никто на базе не знает об избушке. Ты будешь в безопасности. - Глаза Атеи стали еще больше. — Мастеровой дом? - Я покачала головой: — Не понимаю, что ты говоришь. — Ну, художник. Туда никто не идти. Тита говорить, он проклят. — Проклятый — Да. — А ты веришь, что он проклят? - Атея пожала плечами. — Может. Но если надо, я идти туда".

Именно в этом "проклятом" бунгало влюбленные создают собственный маленький мир посреди кровавых баталий. Но война закончится, и им придется вернуться к прежней жизни и сделать выбор — если им ничто не помешает быть вместе. И позже героине приходит письмо от незнакомки, которое возвращает ее в те времена. Будет ли эта история со счастливым концом?

Елена Печорна. В тени земной женщины. — Х.: Клуб Семейного Досуга, 2021

Истории, переплетенные в этом романе, складываются в драматический эпос, который охватывает события прошлого и настоящего. Одна из героинь, журналистка Жанна, еще месяц назад работала в столичном глянцевом журнале, но из-за финансовых трудностей они с мужем вынуждены были переехать в село, к родителям Максима. Жанна чувствовала себя там чужой, которая осталась один на один с собственными сомнениями. Внезапное предложение работы направляет ее в небольшое село Горбово. Много лет назад судьба привела сюда еще одну женщину. Тогда, во вспышках мировой войны, урожденная австрийка Франциска влюбилась в украинского пленного Захара и впоследствии отправилась вместе с ним в далекий чужой края. Как оказалось, навстречу аду Второй мировой и нечеловеческим испытаниям. А однажды эта чужеземка, "немка", стала спасительной и хранительницей Горбового ...

"Старушка пристально посмотрела в глаза, словно поступила ее очередь "читать", рассудительно кивнула головой и улыбнулась краешками губ с легкой искоркой. — А вы, вероятно, журналистка ... Корреспондентка. А может быть, даже писательница? - Хозяйка чуть не уронила чашку с рук, настолько неожиданным стало предположение человека, который знал ее всего лишь несколько минут, а озвучила то, о чем Жанна даже никогда по-настоящему не задумывалась". Поможет ли Жанне история несокрушимой и чуткой Франциски выйти на свет из тени собственных сомнений? Чтобы не опустить руки и найти загадочное женское счастье, о котором мечтает каждая земная женщина ...

Салли Руни. Разговоры с друзьями. — Л .: Издательство Старого Льва, 2021

Это первая книга Салли Руни, которая мгновенно сделала 26-летнюю выпускницу колледжа всемирно известной писательницей, и именно ею она начала свою карьеру, выдав позже бестселлер "Нормальные люди".

Обе героини "Разговоров с друзьями" — студентки дублинского Тринити-колледжа Фрэнсис и Бобби — дружат со школы. Первая — юная поэтесса, вторая — эксцентричная интеллектуалка. На одном из университетских поэтических вечеров они знакомятся с Мелиссой, известным фотографом, а позже и с ее мужем Ником, актером. Несмотря на то что Ник и Мелисса значительно старше Бобби и Фрэнсис, между ними завязываются дружеские отношения. Все четверо проводят вместе много времени, в основном разговаривая — обсуждают искусство, литературу, политику, секс, дружбу и, конечно же, друг друга. У Фрэнсис начинается роман с Ником. В отношениях с Бобби появляется отчужденность ...

Мона Кастен. Спаси меня. — К.: Book Chef, 2021

По сюжету этого психологического романа, главная героиня — добросовестный девушка, которая всю жизнь старательно училась и участвовала во всевозможных школьных мероприятиях, чтобы зарекомендовать себя и в дальнейшем поступить в Оксфорд. Сейчас она — старшеклассница-стипендиат в престижной школе, где учатся дети из самых богатых семей Великобритании.

Также читайте 5 новых книг, которые не оставят вас равнодушными

Зато главный герой — избалованный сын богатых родителей, который считает, что все в жизни продается и покупается. Все его свободное время занимают вечеринки, алкоголь, девушки, наркотики, но отнюдь не обучение. Он знает, что после школы пойдет в Оксфорд, потому что именно там получали образование предыдущие поколения его семьи. Однако сам молодой человек вовсе не стремится стать студентом престижного университета.

Он просто плывет по течению, тратит время на развлечения. Он никогда не задумывался над тем, чего же хочет — вплоть до того момента, когда в его жизни появилась эта странная девушка, которой нет ни в одной соцсети. После того как герои все-таки замечают друг друга в школе, начинает происходить что-то невероятное.

Ирина Грабовская. Леобург. — К.: КМ-Букс, 2021

Эта дилогия — одно из немногих произведений в жанре стимпанк в украинской литературе. Кроме привычных элементов стимпанка — ретрофутуризма, антуража конца 19 века, масштабной индустриализации и триумфа паровых машин, экспериментов с током и создания управляемых монстров — в этом жанре тесно переплетаются детектив, шпионские приключения, мистика и альтернативная история.

По сюжету этой истории, получив в наследство старый особняк, главный герой Данила догадывался, что его жизнь изменится, но даже представить не мог насколько. Ведь дом оказывается с секретом: из него открывается портал в параллельный мир — в город художников и изобретателей Леобург, где в небе порхают невесомые литоциклеткы и плывут пузатые дирижабли, куда неизведанное несут своих пассажиров стремительные монорельсы, паровые механизмы выполняют домашнюю работу ... Однако над ярким и на первый взгляд радостным Леобургом уже нависли черные тучи: власть в городе захватил сумасшедший диктатор, а тиски алчных империй, которые хотят подмять под себя последнюю обитель бунтарства, сжимаются. Как выстоять в этой войне и спасти волшебный Леобург, не потеряв ни себя, ни своей любви?

Читайте также: 5 новых книг, которые не оставят вас равнодушными

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку