Что почитать: три книги, которые научат говорить "нет"

Роман Клочко. Невидимая битва. Как диссиденты боролись за независимость Украины. – К. Вихола, 2023

Автор этой книги не зря отмечает, что большинство диссидентов боролись за "улучшение" советского режима, и это неудивительно, ведь они были частью системы и не знали других путей борьбы. Их предшественники – те самые "враги народа", которые получали при Сталине 25 лет лагерей, боролись не поэтическим словом, а с оружием в руках, но их почти не осталось живых и здоровых. В то же время диссиденты – против той же советской машины террора – избрали более "демократические" методы сопротивления.

"Действовали они по большей части ненасильственными методами — подтверждает автор, — изготовляли и распространяли произведения с критикой советского строя, писали обращения в советские органы власти и международные инстанции. Во-вторых, из-за жесткого контроля советской власти над СМИ узнать более-менее объективную информацию о диссидентах рядовые граждане могли разве что из передач беспощадно глушившихся западных радиостанций, а официальная пропаганда представляла их как кучку недовольных советским строем маргиналов".

Тем не менее режим отвечал этим "маргиналам" тюрьмами, лагерями и психбольницами, но полностью уничтожить это сопротивление так и не смог. Несмотря на все усилия пропаганды и фактически физическое уничтожение диссидентов, они продолжали бороться и пугать советскую власть. Поэтому в своей книге автор рассказывает историю диссидентов, историю украинского освободительного движения, которое длилось с середины 1950-х до второй половины 1980-х: ОУН и шестидесятники, Иван Дзюба и Левко Лукьяненко, Василий Стус и Вячеслав Чорновил, протесты, аресты и лагеря.

Кристина Козловская. Отступники. – Ивано-Франковск: Гравитация, 2023

В психологическом романе, иногда граничащем с откровенным триллером, изображен идеальный мир будущего. Мир без запахов, без чувств, без случайностей и спонтанностей. Родители главного героя Ориана живут отдельно, сам он, тридцатипятилетний журналист, не спешит жениться, считая, что у него еще есть десять-пятнадцать лет. Мир антисептиков, защитных масок и костюмов. Мир без любви, страсти и искусства. Нужен ли он вам? Если нет – тогда стоит отправляться в путешествие и искать тех, кого это так же не устраивает и кто смог сопротивляться этому идеальному миру. Они ведь существуют – даже в таком обществе. И пусть "отступников", живущих в горах, ловят, дезинфицируют и помещают в изоляторах, но однажды наш герой случайно увидел в автобусе с выловленными "дикарями" улыбающуюся ему маленькую девочку. Как теперь жить с этим, когда даже самые близкие друзья предлагают забыть об этом, как о случайном видении? Что делать рафинированному интеллигенту с жестокостью этого мира? "Что бы вы ни выбрали, будьте осторожны: создание нового мира в перчатках может быть опасным для вашего здоровья", — предупреждает нас аннотация к этому роману. И хотя революции, как нас предостерегали, не делаются в белых перчатках, но в случае с романом Кристины Козловской "Отступники" это удалось-таки осуществить.

"И вот нашлось несколько сумасшедших, решивших избавиться от защиты, — узнаем мы подробности, — засели себе где-то в горах, подальше от цивилизации, и решили проводить эксперименты над своими телами и душами. И к чему это привело? Из нескольких их теперь стали сотни! В тех бесчеловечных условиях они родили детей, которые даже не знают, что такое защита, которые даже в глаза не видели маски, не то чтобы носить их!" Хотите во всем этом разобраться? Не хотите такой судьбы и такого "идеального" мира для своих детей? Тогда скорее читайте этот роман, чтобы узнать, как быть дальше, чтобы уберечь свое будущее.

Мария Сердюк. Геть! Твое право на протест. – К.: Моя книжная полка, 2023

Эта книга не зря называется именно так, ведь "Геть!" — крик, знакомый всем украинцам. Он начинает перемены в стране, становится двигателем революций и в конечном итоге помогает достичь справедливости. Умение выражать протест — суперсила нашего народа, в чем в который раз нас убеждает автор. В частности, в своей книге она объясняет возникновение лозунгов вроде "Кучму – геть!" и "Так!" времен Оранжевой революции. Ибо именно так нам удается отстаивать собственные идеи и убеждения иногда даже ценой собственной жизни. Эта книга дает ответы на важные вопросы. Почему обществу нужны протесты? Почему они являются движущей силой перемен в государстве? Почему важно уметь говорить "нет"? Как дети могут выражать свою волю? Какие виды протестов бывают? Да еще немало всего прочего, что нужно знать о том, как устроить протест. "Культурный протест, — напоминает автор, — обычно реакция на событие в культурной жизни, которая вызывает эстетическое возмущение населения. Часто выражение несогласия также проявлялось как культурный продукт или явление. Творчество – один из инструментов культурного продукта". В частности, в этой книге о таких вещах — просто, разумеется, лаконично. Например, о самиздате. "Самиздат — так назывались книги, газеты и журналы, которые писатели и журналисты издавали своими силами". Или о цензуре.

"В СССР царила очень жесткая цензура, ведь власти понимали, что культурные деятели являются инициаторами и активистами большинства протестов. Перед публикацией любого текста его должны были передать на вычитку специальной комиссии, чтобы та проверила, все ли соответствует нормам. И только тогда текст разрешали печатать".

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