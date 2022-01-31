Что посмотреть: 14 сериалов февраля

В феврале 2022 года нам точно не будет скучно, ведь различные онлайн-платформы готовят к запуску огромное количество новых сериалов, среди которых запутанные детективные истории, комедии, а также продолжения уже полюбившихся историй.

1. "Мой сын - супергерой"

Когда: 1 февраля

В центре сюжета этого сериала овдовевшая женщина, которая пытается разобраться в сверхъестественных способностях своего сына и одновременно скрыть его дар от окружающего мира.

2. "Пэм и Томми"

Когда: 2 февраля

Этот сериал основан на реальной истории, произошедшей с известной актрисой Памелой Андерсон и ее мужем Томми Ли. Во время медового месяца пара сняла на видео подробности своей интимной жизни и хранила эту кассету у себя дома. После ограбления особняка секретное хоум-видео попадает в Сеть.

3. "В городе убийств"

Когда: 3 февраля

Комедийный детектив, рассказывающий о следователе Тэрри Сиэттле, который приглашает ни о чем не подозревающих знаменитостей, чтобы расследовать серию преступлений.

4. "Воспитанные волками"

Когда: 3 февраля

Научно-фантастический триллер, рассказывающий о двух андроидах, намеренных вырастить шестерых человеческих детей на отдаленной планете, получил продолжение. Во втором сезоне героям придется столкнуться с новыми опасностями в их новом доме.

5. "Сладкие магнолии"

Когда: 4 февраля

Сериал рассказывает о Мэдди, Хелен и Дане Сью - лучших подругах из южного городка Серенити. Главные героини как настоящие сестры, ведь пытаются разобраться с семейными проблемами, отношениями и карьерой, не забывая при этом поддерживать друг друга.

6. "Под подозрением"

Когда: 4 февраля

Действие сериала происходит в Нью-Йорке, когда в элитном отеле четверо человек похищают сына крупной предпринимательницы Кэтрин Ньюман. Под подозрением полиции оказываются несколько британских граждан, остановившихся в этом же отеле.

7. "Будет больно"

Когда: 8 февраля

Сериал основан на мемуарах британца Адама Кея - бывшего акушера-гинеколога, ушедшего из медицины на пике карьеры.

8. "Изобретая Анну"

Когда: 11 февраля

Главная героиня сериала - русская мошенница Анна Сорокина, которая создала себе образ наследницы состоятельной немецкой династии, сменила имя на Анна Делвин и проникла в высшие круги нью-йоркского общества.

9. "Разделение"

Когда: 18 февраля

В центре сюжета сериала окажется сотрудник компании Lumon Industries, разработавшей программу по разделению рабочих воспоминаний своих сотрудников от нерабочих.

10. "Удивительная миссис Мейзел"

Когда: 18 февраля

В новом сезоне мы увидим продолжение истории Мидж Мейзел, которая после расставания с мужем открывает в себе талант стендап-комика. Однако в новой части героиня не хочет больше выступать на разогреве у артистов, теперь она хочет быть главной звездой вечера.

11. "Космические силы"

Когда: 18 февраля

В центре сюжета генерал ВВС США Марк Нэйрд, который надеялся занять пост начальника штаба ВВС, но вместо этого получает под командование новое подразделение Космических Сил. Бойцы и сотрудники Нэйрда, неопытны и неорганизованны, а самого героя постоянно преследуют неудачи различные глупые ситуации.

12. "Викинги: Вальхалла"

Когда: 25 февраля

Сериал является спин-оффом "Викингов", однако события этой истории происходят уже через 100 лет.

13. "На низком старте: битва за Uber"

Когда: 28 февраля

Это новый сериал-антология, который будет рассказывать об разных стартапах, которые изменили мир и повлияли на поп-культуру. Первый сезон творцы решили посвятить Трэвису Каланику, который создал Uber.

14. "Убивая Еву"

Когда: 28 февраля

Наконец-то поклонники сериала смогут узнать все тайны и загадки этого сериала, ведь этот сезон станет завершающим. История по-прежнему будет рассказывать историю детектива Евы Поластри и киллера Вилланель.

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