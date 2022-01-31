Что посмотреть: 14 сериалов февраля

В феврале 2022 года нам точно не будет скучно, ведь различные онлайн-платформы готовят к запуску огромное количество новых сериалов, среди которых запутанные детективные истории, комедии, а также продолжения уже полюбившихся историй.
1. "Мой сын - супергерой"
Когда: 1 февраля
В центре сюжета этого сериала овдовевшая женщина, которая пытается разобраться в сверхъестественных способностях своего сына и одновременно скрыть его дар от окружающего мира.
2. "Пэм и Томми"
Когда: 2 февраля
Этот сериал основан на реальной истории, произошедшей с известной актрисой Памелой Андерсон и ее мужем Томми Ли. Во время медового месяца пара сняла на видео подробности своей интимной жизни и хранила эту кассету у себя дома. После ограбления особняка секретное хоум-видео попадает в Сеть.
3. "В городе убийств"
Когда: 3 февраля
Комедийный детектив, рассказывающий о следователе Тэрри Сиэттле, который приглашает ни о чем не подозревающих знаменитостей, чтобы расследовать серию преступлений.
4. "Воспитанные волками"
Когда: 3 февраля
Научно-фантастический триллер, рассказывающий о двух андроидах, намеренных вырастить шестерых человеческих детей на отдаленной планете, получил продолжение. Во втором сезоне героям придется столкнуться с новыми опасностями в их новом доме.
5. "Сладкие магнолии"
Когда: 4 февраля
Сериал рассказывает о Мэдди, Хелен и Дане Сью - лучших подругах из южного городка Серенити. Главные героини как настоящие сестры, ведь пытаются разобраться с семейными проблемами, отношениями и карьерой, не забывая при этом поддерживать друг друга.
6. "Под подозрением"
Когда: 4 февраля
Действие сериала происходит в Нью-Йорке, когда в элитном отеле четверо человек похищают сына крупной предпринимательницы Кэтрин Ньюман. Под подозрением полиции оказываются несколько британских граждан, остановившихся в этом же отеле.
7. "Будет больно"
Когда: 8 февраля
Сериал основан на мемуарах британца Адама Кея - бывшего акушера-гинеколога, ушедшего из медицины на пике карьеры.
8. "Изобретая Анну"
Когда: 11 февраля
Главная героиня сериала - русская мошенница Анна Сорокина, которая создала себе образ наследницы состоятельной немецкой династии, сменила имя на Анна Делвин и проникла в высшие круги нью-йоркского общества.
9. "Разделение"
Когда: 18 февраля
В центре сюжета сериала окажется сотрудник компании Lumon Industries, разработавшей программу по разделению рабочих воспоминаний своих сотрудников от нерабочих.
10. "Удивительная миссис Мейзел"
Когда: 18 февраля
В новом сезоне мы увидим продолжение истории Мидж Мейзел, которая после расставания с мужем открывает в себе талант стендап-комика. Однако в новой части героиня не хочет больше выступать на разогреве у артистов, теперь она хочет быть главной звездой вечера.
11. "Космические силы"
Когда: 18 февраля
В центре сюжета генерал ВВС США Марк Нэйрд, который надеялся занять пост начальника штаба ВВС, но вместо этого получает под командование новое подразделение Космических Сил. Бойцы и сотрудники Нэйрда, неопытны и неорганизованны, а самого героя постоянно преследуют неудачи различные глупые ситуации.
12. "Викинги: Вальхалла"
Когда: 25 февраля
Сериал является спин-оффом "Викингов", однако события этой истории происходят уже через 100 лет.
13. "На низком старте: битва за Uber"
Когда: 28 февраля
Это новый сериал-антология, который будет рассказывать об разных стартапах, которые изменили мир и повлияли на поп-культуру. Первый сезон творцы решили посвятить Трэвису Каланику, который создал Uber.
14. "Убивая Еву"
Когда: 28 февраля
Наконец-то поклонники сериала смогут узнать все тайны и загадки этого сериала, ведь этот сезон станет завершающим. История по-прежнему будет рассказывать историю детектива Евы Поластри и киллера Вилланель.
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