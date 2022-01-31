Що подивитись: 14 серіалів лютого

У лютому 2022 року нам точно не буде нудно, адже різні онлайн-платформи готують до запуску величезну кількість нових серіалів, серед яких заплутані детективні історії, комедії, а також продовження історій, що вже полюбилися.

1. "Мій син Діон"

Коли: 1 лютого

У центрі сюжету цього серіалу овдовіла жінка, яка намагається розібратися у надприродних здібностях свого сина та одночасно приховати його дар від навколишнього світу.

2. "Пем і Томмі"

Коли: 2 лютого

Цей серіал заснований на реальній історії, що сталася з відомою актрисою Памелою Андерсон та її чоловіком Томмі Лі. Під час медового місяця пара зняла на відео подробиці свого інтимного життя та зберігала цю касету у себе вдома. Після пограбування з особняка секретне хоум-відео потрапляє до Інтернету.

3. "У місті вбивств"

Коли: 3 лютого

Комедійний детектив, який розповідає про слідчого Террі Сіеттле, який запрошує знаменитостей, які ні про що не підозрюють, щоб розслідувати серію злочинів.

4. "Виховані вовками"

Коли: 3 лютого

Науково-фантастичний трилер, який розповідає про два андроїди, які мають намір виростити шістьох людських дітей на віддаленій планеті, отримав продовження. У другому сезоні героям доведеться зіткнутися з новими небезпеками в їхньому новому будинку.

5. "Солодкі магнолії"

Коли: 4 лютого

Серіал розповідає про Медді, Гелен і Дан С'ю — найкращих подруг з південного містечка Сереніті. Головні героїні як справжні сестри намагаються розібратися з сімейними проблемами, стосунками та кар'єрою, не забуваючи водночас підтримувати одна одну.

6. "Під підозрою"

Коли: 4 лютого

Дія серіалу відбувається в Нью-Йорку, коли в елітному готелі четверо людей викрадають сина великої підприємниці Кетрін Ньюман. Під підозрою поліції опиняються кілька британських громадян, які зупинилися у цьому ж готелі.

7. "Буде боляче"

Коли: 8 лютого

Серіал заснований на мемуарах британця Адама Кея — колишнього акушера-гінеколога, який пішов із медицини на піку кар'єри.

8. "Вигадана Анна"

Коли: 11 лютого

Головна героїня серіалу – російська шахрайка Ганна Сорокіна, яка створила собі образ спадкоємиці заможної німецької династії, змінила ім'я на Анна Делвін та проникла у вищі кола нью-йоркського суспільства.

9. "Поділ"

Коли: 18 лютого

У центрі сюжету сенріалу опиниться співробітник компанії Lumon Industries, яка розробила програму з розділення робочих спогадів своїх співробітників від неробочих.

10. "Дивовижна місіс Мейзел"

Коли: 18 лютого

У новому сезоні ми побачимо продовження історії Мідж Мейзел, яка після розлучення з чоловіком відкриває талант стендап-коміка. Однак у новій частині героїня не хоче більше виступати на розігріві у артистів, тепер вона хоче бути головною зіркою вечора.

11. "Космічні сили"

Коли: 18 лютого

У центрі сюжету генерал ВПС США Марк Нейрд, який сподівався обійняти посаду начальника штабу ВПС, але натомість отримує під командування новий підрозділ Космічних Сил. Бійці та співробітники Нейрда, недосвідчені та неорганізовані, а самого героя постійно переслідують невдачі та різні дурні ситуації.

12. "Вікінги: Вальгалла"

Коли: 25 лютого

Серіал є спінофом "Вікінгів", проте події цієї історії відбуваються вже через 100 років.

13. "На низькому старті: битва за Uber"

Коли: 28 лютого

Це новий серіал-антологія, який розповідатиме про різні стартапи, які змінили світ та вплинули на поп-культуру. Перший сезон творці вирішили присвятити Тревісові Каланіку, який створив Uber.

14. "Вбиваючи Єву"

Коли: 28 лютого

Нарешті шанувальники серіалу зможуть дізнатися про всі таємниці та загадки цього серіалу, адже цей сезон стане завершальним. Історія, як і раніше, розповідатиме історію детектива Єви Поластри та кілера Вілланель.

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