Археологи обнаружили старейший пример "гонок вооружений" хищника и жертвы

Исследователи обнаружили древний пример эволюционной гонки вооружений между хищником и жертвой, происходившей 517 миллионов лет назад в океане Южной Австралии.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

С помощью окаменелостей, археологи выяснили, как маленькое панцирное животное реагировало на атаку хищника, вероятно, моллюска или червя. Когда хищник совершенствовал свои методы прокалывания панциря жертвы, последняя начала развивать толстую и прочную броню для защиты.

"Взаимодействие хищник-жертва часто преподносят как основной фактор кембрийского взрыва, особенно в отношении быстрого увеличения разнообразия и численности биоминерализирующих организмов в это время. Однако было мало эмпирических доказательств того, что добыча непосредственно реагировала на хищничество, и наоборот", - отметил ведущий автор исследования Рассел Бикнелл.

Эволюционная гонка вооружений напоминает непрерывное соперничество между двумя видами, в котором каждый постоянно совершенствуется, чтобы превзойти своего конкурента. Когда хищник развивает новые методы охоты, такие как более острые когти или увеличенную скорость, жертва отвечает контрмерами, такими как усиление защитных механизмов. Этот цикл непрерывной адаптации длится веками, заставляя оба вида эволюционировать.

Ученые исследовали коллекцию окаменелых раковин раннего кембрийского животного Lapworthella fasciculata, найденных в Южной Австралии. Эти раковины невероятно малы - лишь чуть больше песчинки или меньше яблочного семени. На них были замечены отверстия, свидетельствующие об атаках хищников, вероятно, моллюсков или червей, способных прокалывать раковины.

Исследователи обнаружили, что с течением времени, количество раковин с отверстиями возросло, а толщина их стенок значительно увеличилась. Это указывает на начало эволюционной гонки вооружений: Lapworthella fasciculata развивала более толстые панцири для защиты от хищников, в то время как хищники, вероятно, совершенствовали свои приспособления для прокалывания панциря жертвы.

Адаптация в обоих видах привела к сложной эволюционной борьбе, которая стала важным этапом в развитии жизни на Земле.

"Эта критически важная эволюционная запись впервые демонстрирует, что хищничество играло ключевую роль в распространении ранних экосистем животных, и показывает быструю скорость, с которой такие фенотипические модификации возникали во время кембрийского взрыва", - отметил ученый.

Напомним, в выгребной яме, которой пользовались 600 лет назад, обнаружили уникальные предметы.

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