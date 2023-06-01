Без уничтожения животных: ученые впервые вырастили сало "в пробирке"

Возможность получения искусственного мяса обещает обеспечить человечество вкусным и полезным продуктом без ущерба окружающей среде и уничтожению животных.

Ученые из американского Университета Тафтса представили способ производства массовой клеточной жировой ткани для использования в пищевых продуктах. Они овладели новым методом выращивания продукта, похожим на жир животного происхождения, что позволит дополнить искусственное мясо искусственными жирами, то есть получить сало.

Об этом говорится в статье журнала eLife.

Специалисты подробно описали важный новый метод культивирования жировых тканей in vitro ("в пробирке") для производства мяса и представили исключительные доказательства того, что их подход масштабирован.

"Работа будет представлять широкий интерес для биоинженеров, тканевых инженеров, ученых из биоматериала и биологов из стволовых клеток", — говорится в статье.

Ранее биологи уже научились выращивать мышечную ткань разных видов животных. Некоторые из этих продуктов уже получили разрешение на использование и производят поставки в магазины и рестораны.

По свидетельству специалистов со ссылкой на тесты, самым вкусным мясом потребители называют говядину, содержащую примерно 36% жира.

Чтобы культивировать клетки "в пробирке", их нужно постоянно подпитывать питательными веществами и кислородом. В живом организме это происходит благодаря постоянному движению крови сосудистой сетью, охватывающей все части тела.

В искусственных условиях воспроизвести такую систему пока не удается, поэтому ткань выращивают крошечными плоскими фрагментами.

Американские специалисты научились не только получать такие кусочки жировой ткани, но и совмещать их в готовый продукт.

Схема включает общие концепции производства макромасштабных объемов культивируемого жира в этом исследовании. Фото: elifesciences

Для экспериментов ученые использовали адипоциты, которые накапливают жиры клеток у мышей и свиней. Вырастив небольшие образцы, их собирали и смешивали с альгинатом, а также с mTG (микробной трансглутаминазой).

Все эти вещества неоднократно проверены и признаны безопасными для использования в пищевой промышленности. А для клеток жировой ткани они являются связующим звеном, позволяющим формировать из миниатюрных плоских фрагментов целый продукт.

"Жировая ткань – это преимущественно клетки с минимальным количеством других структурных компонентов. Поэтому мы решили, что если их удастся связать вместе, то этого будет достаточно, чтобы воспроизвести и вкус, и питательность, и текстуру натурального животного жира", – рассказали авторы. исследование.

По текстуре искусственное сало мягче настоящего, однако комбинации примесей позволят специалистам усовершенствовать формулу.

Ранее ученые создали уникальные фрикадельки из давно вымершего мамонта. Австралийцы воспроизвели мясо из ДНК мамонта.

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