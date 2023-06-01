В Германии провели обыски у родственников фигуранта дела о взрывах на "Северных потоках"

Обыски проводились у "не обвиняемого лица", а их целью было получение информации о лице, которое может быть причастно к диверсии.

Следователи в Германии пришли и провели обыски в городе Франкфурт-на-Одере у родственников мужчины, который может быть причастен к взрывам на " Северных потоках " осенью прошлого года.

Об этом информируют издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

В сообщении указывается, что обыски проводились у "не обвиняемого лица", а их целью было получение информации о лице, которое может быть причастно к диверсии.

СМИ сообщают, что речь идет о мужчине, который фрахтовал судно "Андромеда", используя поддельный паспорт по имени Стафан М. Это судно может быть причастно к взрывам.

Издание Spiegel пишет, что. Следователи могли искать, почему исполнители подрывов избрали именно личность М. Следователи считают, что сам М. не имеет никакого отношения к диверсии на "потоках", а имеющиеся доказательства могли быть специально переданы следователям, чтобы пустить их ложным путем.

Указывается, что мужчина, использовавший паспорт Стефана М., проживает в городе к юго-востоку от Киева. Журналисты говорят, что найти его профили в социальных сетях. Они якобы принадлежит украинскому пехотинцу.

В свою очередь, родственники подозреваемого в разговоре с журналистами заявили, что он весь прошлый год провел на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления о том, что якобы Украина ответственна за взрывы российских газопроводов "Северного потока".

Кроме того, мы ранее информировали, что Германии и США отреагировали на скандальную публикацию журналистов, что к диверсиям на российских "Северных потоках" может быть причастна "проукраинская группа".

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