Путин отбросил причастность Украины к взрывам на "Северном потоке" и назвал свои версии

Российский диктатор назвал версии взрывов на газопроводе и мечтал о возобновлении его производить.

Российский диктатор Владимир Путин назвал "чушью" версию о якобы причастности Украины к взрывам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в конце сентября 2022 года.

Об этом глава Кремля рассказал в интервью на пропагандистском канале "Россия-1".

Так, по его словам, теракт на "Северных потоках" был совершен на государственном уровне, "никакие любители этого сделать не могли".

"В 30 км от места теракта на "Северном потоке" обнаружено столбик-антенну, возможно, для активации еще одного взрывного устройства… Взрыв на "Северных потоках" могли совершить только специалисты, причем поддержанные всей мощью технологического государства", — выдвинул свою версию президент агрессора-России.

Диктатор РФ также посетовал, что Россию якобы не допускают к расследованию причин взрыва на трубопроводах, а также что США были заинтересованы во взрывах на морском газопроводе.

"России сложно заниматься своим расследованием теракта на "Северных потоках", когда ее не допускают на место", – сказал он.

Путин также заявил, что "Северный поток" еще можно восстановить, если "у партнеров РФ из западных стран возродится инстинкт национального интереса".

"В мировой практике нет примера ремонта таких систем после таких событий, но теоретически все возможно. Это будет просто требовать времени, денег определенных, каких-то новых технологий", — сказал он.

Также он заявил, что Россия хочет получить разрешение от Дании для "обезвреживания, возможно еще одной бомбы на "Северном потоке".

Напомним, Путин в очередной раз ошарашил циничными заявлениями об Украине и пожаловался из-за развала СССР.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли взрывы. После этого многие официальные лица заявили о причастности России к инциденту.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на газопроводах "актом международного терроризма, целью которого является взорвать энергетическую безопасность Европы".

7 марта 2023 г. издание The New York Times со ссылкой на источники и данные разведки написало, что якобы взрывы на российских газопроводах могла устроить проукраинская группа "оппонентов Путина". В нее вроде бы входили россияне и украинцы.

Уже 8 марта издание The Washington Post сообщило, что разведывательные управления европейских стран не перехватывали никаких коммуникаций российских или украинских официальных лиц, позволяющих доказать их причастность к взрывам газопроводов "Северный поток".

Министр обороны Украины Алексей Резников отверг причастность якобы "проукраинской группы" к подрыву газопроводов "Северный поток".

Президент Владимир Зеленский также опроверг причастность Украины к подрыву "Северных потоков".

Аналитик из Дании Оливер Александер обратил внимание на то, что за пару недель до взрывов "странный" танкер плавал над газопроводами "Северного потока".

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