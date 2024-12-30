Эксперты спрогнозировали, как будет выглядеть человек через 50 000 лет

Многие считают, что эволюция современного человека остановилась, но многие ученые сходятся во мнении, что это явление все еще происходит.

Эксперты дали свои прогнозы относительно того, как будет выглядеть человек через 50 000 лет.

Об этом они рассказали Newsweek.

"Эволюция частично детерминирована – существуют правила, по которым развиваются системы, а частично случайная – мутации и изменения в окружающей среде преимущественно непредсказуемы", – рассказал Томас Мейлунд, доцент кафедры биоинформатики в Орхусском университете в Дании. "В некоторых редких случаях мы можем наблюдать эволюцию в действии, но во временном промежутке в десятки или сотни лет это в большинстве своем догадки. Мы можем делать несколько квалифицированные предположения, но прогностическая сила является низкой, поэтому думайте об этом как о мнимых экспериментах больше, чем о что-то другом".

Мейлунд считает, что 50 000 лет – это более чем достаточно времени для того, чтобы произошло несколько эволюционных изменений, хотя и в относительно небольших масштабах.

"Действительно драматические изменения требуют, конечно, больше времени. Мы не вырастим крылья или жабры менее чем за миллионы лет, а 50 000 лет назад мы были анатомически современными людьми".

Джейсон Ходжсон, антрополог и эволюционный генетик из Университета Англии Раскина в Великобритании, рассказал, что 50 000 лет – это "чрезвычайно долгое время" в ходе эволюции человека, составляющего более 1667 человеческих поколений, учитывая 30-летний период изменений поколений.

"В течение последних 50 000 лет большинство отличий, наблюдаемых среди человеческих популяций, эволюционировали", — говорит он. "Это содержит все вариации цвета кожи, наблюдаемые во всем мире, все вариации роста, все вариации цвета и текстуры волос и т.д. На самом деле большинство вариаций, с которыми мы так хорошо знакомы, появились в течение последних 10 000 лет".

В ближайшем будущем Ходжсон прогнозирует, что население мира станет более однородным и менее структурированным, когда речь идет о генетике и фенотипе – чертах, которые можно наблюдать у человека.

"Пока фенотипы, которые мы связываем с географическими регионами – например, темная кожа у африканцев, светлая кожа у скандинавов, низкий рост у африканских пигмеев-охотников-собирателей, высокий рост у нидерландцев и т.д. – поддерживаются с помощью ассортивного спаривания. Люди гораздо чаще выбирают себе партнеров, похожих на них самих", — сказал он. "Отчасти это связано с человеческой историей миграции и культуры, что означает, что люди склонны жить среди людей, более похожих на них самих, и контактировать с ними, несмотря на глобальные отличия. Отчасти это связано с тем, что местные жители предпочитают сходство с причинами, которые мы до сих пор не понимаем. Однако примеси – спаривания между отдаленно родственными группами – растут, и это приведет к уменьшению структуры и более однородной глобальной популяции. Как аналогия, если вы поселите на острове кучу пуделей, ротвейлеров, чихуахуа и сенбернаров и разрешите им размножаться хаотично, через несколько поколений все они будут похожи на коричневых собак среднего размера".

Когда разные популяции смешиваются, изменяются и их признаки. Некоторые признаки определяются несколькими вариантами генов. Но многие признаки являются результатом комбинации разных генов, и там мы будем смешиваться в известной степени, по словам Майлунда.

"Таким образом, произойдут некоторые изменения, вызванные не селекцией, а тем, что ранее изолированные группы теперь смешиваются", – сказал он.

Однако, по словам Ника Лонгрича, палеонтолога и эволюционного биолога из Университета Бата в Великобритании, несмотря на однородность, не все будут эволюционировать в одном направлении.

"Можно вообразить, что в отдельных субпопуляциях люди могут эволюционировать по-разному", — говорит он.

По словам Лонгрича, если существует сильное, постоянное давление на определенные характеристики, наш вид может испытать "очень быструю эволюцию" на протяжении тысяч, а возможно, даже сотен лет.

Хотя мы не знаем, каким будет селективное давление в будущем, Лонгрич говорит, что он ожидает ряд изменений, экстраполируя прошлые тенденции и современные условия. Например, мы можем стать выше из-за полового отбора. И мы можем стать более привлекательными в среднем, поскольку половой отбор играет большую роль в современном обществе, чем естественный отбор.

"Привлекательность относительна, поэтому, возможно, мы будем выглядеть как кинозвезды, но если бы все выглядели так, это не было бы чем-то исключительным", — говорит он.

С течением времени и развитием технологий возможно, что люди начнут целенаправленно управлять собственной эволюцией с помощью инструментов редактирования генов, таких как CRISPR – потенциально с помощью искусственного интеллекта.

"Применение генетических методов к людям, которые изменяют фенотипы, очень противоречиво и этически опасно. Действительно, евгеники 20-го века считали, что они могут улучшить человеческий вид, позволяя размножаться только "правильным" людям, — говорит Ходжсон. "Однако, учитывая 50 000 лет, для меня почти непостижимо, что люди в результате не применят эту технологию к нашему виду. Мы можем только надеяться, что к тому времени технология и этика будут гораздо лучше понятны. Я подозреваю, что такие вещи как внешность к тому времени будут в значительной степени зависеть от нашего собственного выбора. Такие технологии, как CRISPR, или технологии, которые еще не изобретены, позволят нам выбирать многое в нашей внешности. Я даже могу себе представить, что наша внешность может меняться с поколения в поколение так же, как сейчас меняется мода".

Сегодня мы находимся на начальном этапе развития генетического редактирования, но прогресс в этой области быстро и постоянно развивается.

"Я ожидаю, что в течение следующего столетия мы усовершенствуем эту технологию", — сказал Мэйлунд. "У нас уже есть инструменты для редактирования генов, и главным препятствием является непонимание последствий редактирования генов. Когда мы узнаем больше, мы будем более уверены в том, что можем сделать, и хотя я ожидаю, что этические соображения будут сдерживать нас некоторое время, это не будет навсегда".

Напомним, ученые обнаружили, что рыжеволосые женщины иначе испытывают удовольствие и боль, а также больше занимаются сексом. Они могут переносить на 25% больше боли, чем у людей с другим цветом волос.

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