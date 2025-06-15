Как образовались планеты Солнечной системы — ответ ученых

Узнайте порядок образования планет Солнечной системы

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Создание планет Солнечной системы — от Юпитера до Марса, а также роль ледовой линии, миграции планет и рождение Земли — объяснили авторы научной статьи.

Об этом говорится в материале Кристофера Пальмы и Лукаса Брефка для The Conversation, передает popsci.com.

«Наше Солнце образовалось из огромного облака газа и пыли примерно 4,5 миллиарда лет назад. После появления Солнца остатки материала сформировали огромный газопылевой диск — протопланетный диск. Внутри него мелкие частицы постепенно сталкивались, „слипались“, превращаясь в микро-гранулы, потом — кусочки, валуны, фрагменты размером до дома, вплоть до будущих планет. Этот процесс называется аккрецией и дал начало не только планетам, но и месяцам, кометам и астероидам», — говорится в материале.

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Линия льда и время рождения планет

Астрономам известно, что на раннем протопланетном диске расстояние, где температура падала настолько, что вода могла замерзать, называют лидовой (снежной) линией. Она проходила сейчас именно в районе астероидного пояса между Марсом и Юпитером. Позади этой линии образовались газовые гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), они могли накапливать большое количество льда, пыли и газа.

Вместо этого планеты внутри линии — Меркурий, Венера, Земля и Марс — формировались значительно дольше, поскольку сырья было значительно меньше.

Порядок образования планет

Юпитер и Сатурн — сформировались быстрее всего, всего за несколько миллионов лет. Уран и Нептун — появились спустя около 10 млн лет. Меркурий, Венера, Земля, Марс — формировались не менее 100 млн лет или дольше.

Итак, планеты ближе к Солнцу — самые молодые, тогда — газовые гиганты, а дальше к солнцу — самые старые. Разница в их возрасте — примерно 90 млн. лет, что в масштабе космоса — очень мало: менее 1% возраста Вселенной.

Миграции планет и завершение формирования

После рождения величественные планеты не остались на месте — они двигались.

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Нептун двинулся фактически поменялся местами с Ураном, вытолкнув льдины тела в пояс Койпера (где находятся Плутон, Эрида, Макемейка, миллионы комет).

Юпитер сместился и его гравитация:

поглотила некоторые планете зимали в Солнце;

отправила другие в пояс астероидов или даже за пределы Солнечной системы;

окончательно стабилизировала внутренние орбиты, в том числе для Земли.

Именно благодаря роли Юпитера наша Земля оказалась в так называемой «зоне Златокосок» — на оптимальном расстоянии от Солнца для наличия жидкой воды и условий жизни. Если бы Юпитер сформировался и мигрировал иначе, жизнь на Земле могла бы вообще не появиться.

Напомним, океаны планеты Земля пересекли критический предел. Ученые объяснили, что это означает для будущего человечества и может ли это явление разрушить морские экосистемы.

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