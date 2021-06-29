Китай построит солнечную электростанцию в космосе

Подобные проекты планировали реализовать многие страны, но до реализации дело не дошло ни разу.

В Китае планируют построить на орбите Земли первую космическую солнечную электростанцию. Проект предусматривает строительство на орбите больших солнечных панелей. Добытая с их помощью экологически чистая электроэнергия будет передаваться на Землю.

Как пишет Space News, электростанцию планируют разместить до 2030 года на высоте 35 786 км, где она постоянно будет находиться над выбранной точкой Земли.

Проект направлен на создание обширной зоны сбора солнечной энергии, которая почти постоянно будет получать энергию без влияния атмосферных или сезонных изменений. Преобразованная энергия потом будет передаваться на Землю с помощью микроволн или лазеров. Проект обеспечит крупномасштабные возобновляемые источники энергии и поможет решить проблему нехватки энергоресурсов.

Старт проекта должен начаться с эксперимента по передаче энергии в 2022 году, заявил на недавней презентации Лун Лэхао, главный конструктор китайских ракет серии "Чанчжэн-9". Именно с помощью таких ракет Пекин планирует доставить на орбиту элементы будущей солнечной электростанции. Усовершенствованная версия ракеты сможет выводить на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а на отлетную к Луне траекторию — от 50 до 53 тонн.

Общая площадь солнечной электростанции должна составить 1 кв. км. Для ее сооружения необходимо более ста запусков, в ходе которых на орбиту доставят около 10 тыс. тонн конструкций. Осуществить переход проекта на коммерческую основу планируют до 2050 года.

Напомним, ученые университетов штата Пенсильвания, Колумбийского и Рочестерского с участием специалистов NASА заявили о том, что человечество может начать колонизацию Млечного Пути уже на нынешнем этапе развития. Или же это "сделает какой-то другой вид разумных существ", аналогичный людям.

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