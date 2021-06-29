Китай побудує сонячну електростанцію в космосі

Подібні проєкти планували реалізувати багато країн, але до реалізації справа не дійшла жодного разу.

У Китаї планують побудувати на орбіті Землі першу космічну сонячну електростанцію. Проєкт передбачає будівництво на орбіті великих сонячних панелей. Здобута з їхньою допомогою екологічно чиста електроенергія буде передаватися на Землю.

Як пише Space News, електростанцію планують розмістити до 2030 року на висоті 35 786 км, де вона постійно перебуватиме над обраною точкою Землі.

Проєкт спрямований на створення великої зони збору сонячної енергії, яка майже постійно буде отримувати енергію без впливу атмосферних або сезонних змін. Перетворена енергія потім буде передаватися на Землю за допомогою мікрохвиль або лазерів. Проєкт забезпечить великомасштабні поновлювані джерела енергії і допоможе вирішити проблему нестачі енергоресурсів.

Старт проєкту має початися з експерименту по передачі енергії в 2022 році, заявив на нещодавній презентації Лун Лехао, головний конструктор китайських ракет серії "Чанчжен-9". Саме за допомогою таких ракет Пекін планує доставити на орбіту елементи майбутньої сонячної електростанції. Удосконалена версія ракети зможе виводити на навколоземну орбіту до 150 тонн корисного навантаження, а на відлітну до Місяця траєкторію – від 50 до 53 тонн.

Загальна площа сонячної електростанції має скласти 1 кв. км. Для її спорудження потрібно більше ста запусків, в ході яких на орбіту доставлять близько 10 тис. тонн конструкцій. Здійснити перехід проєкту на комерційну основу планують до 2050 року.

Нагадаємо, науковці університетів штату Пенсільванія, Колумбійського та Рочестерського за участю фахівців NASА заявили про те, що людство може почати колонізацію Чумацького Шляху вже на нинішньому етапі розвитку. Або ж це "зробить якийсь інший вид розумних істот", аналогічний людям.

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