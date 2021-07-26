Минцифры даст 1 млн тому, кто взломает приложение "Дія"

Хакеры искать баги в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду.
Министерство цифровой трансформации 27 июля начинает Bug Bounty (проверка на уязвимость) приложения "Действие".
Об этом сообщает пресс служба министерства.
Хакеры из Украины и всего мира независимо от опыта и квалификации искать баги в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду.
"Это челлендж для "этических хакеров" со всего мира на поиск уязвимостей в нашем приложении. На этот раз принять участие может каждый. Приоритет этого этапа — тестирование "Дія. Підпис", — говорится в сообщении.
Призовой фонд — 1 млн грн.
27 июля в 10 утра министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти. Первый этап проводился в декабре прошлого года.
Напомним, что COVID-сертификат можно получить в "Операции".