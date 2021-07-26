Минцифры даст 1 млн тому, кто взломает приложение "Дія"

Хакеры искать баги в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду.

Министерство цифровой трансформации 27 июля начинает Bug Bounty (проверка на уязвимость) приложения "Действие".

Об этом сообщает пресс служба министерства.

Хакеры из Украины и всего мира независимо от опыта и квалификации искать баги в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду.

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"Это челлендж для "этических хакеров" со всего мира на поиск уязвимостей в нашем приложении. На этот раз принять участие может каждый. Приоритет этого этапа — тестирование "Дія. Підпис", — говорится в сообщении.

Призовой фонд — 1 млн грн.

27 июля в 10 утра министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти. Первый этап проводился в декабре прошлого года.

Напомним, что COVID-сертификат можно получить в "Операции".

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