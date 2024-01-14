"Мумии инопланетян" в Перу: ученые выяснили, что это на самом деле

Пара "инопланетных мумий", загадочно появившихся в аэропорту столицы Перу в октябре прошлого года, имеют вполне земное происхождение.

Об этом идет речь в научном анализе, передает Reuters.

Во время пресс-конференции в Лиме эксперты описали два небольших экземпляра как человекообразные куклы, которые, вероятно, были созданы как из человеческих, так и из животных частей. Также была проанализирована отдельная рука с тремя пальцами, которая, как считают, происходит из перуанского региона Наска, и эксперты исключили любую связь с инопланетной жизнью.

"Это – не инопланетяне. Это куклы, сделанные из костей животных с нашей планеты, соединенных между собой современным синтетическим клеем", – сказал археолог Флавио Эстрада.

"Это полностью придуманная история", – добавил Эстрада.

Напомним:

В Конгрессе Мексики состоялись вторые слушания по делу о двух бесчеловечных мумиях, найденных в Перу, которым, как утверждали ранее, 1000 лет. Уфолог Хайме Мауссан привел с собой на слушания ученых, заявивших, что эти тела принадлежат настоящим живым существам.

В сентябре 203 года Мауссан уже представлял в Конгрессе тела двух странных гуманоидных существ ростом 1 метр, имеющих очень худые тела, серую кожу, большие головы и три пальца на руках и ногах.

Исследователи заявили, что не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в физическое и биологическое формирование этих существ, и в то же время они скорее всего имеют земное происхождение.

Хотя Мауссан твердо отстаивал свои доказательства того, что две мумии странных существ настоящие, презентация подверглась критике со стороны многих экспертов, вновь назвавших это мистификацией.

В прошлый раз во время представления "инопланетян" в Конгрессе Мексики Мауссан заявил, что эти мумии не являются частью земной эволюции, а также обнаружены не на месте аварии НЛО.

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