На территории Рима нашли древнейшую еврейскую баню

Находка подтверждает степень непрерывного присутствия еврейской общины в Римской империи.
Археологи, работающие в Остии Антике, древнем римском портовом городе, обнаружили древнейшую еврейскую ритуальную баню за пределами Ближнего Востока. Находку датируют 5-6 веком нашей эры.
Об этом сообщает Live Science.
По словам директора Археологического парка Алессандро Д'Алессио, открытие ритуальной бани, известной как миква, подтверждает степень непрерывного присутствия, роли и важности еврейской общины в Остии в течение имперской эпохи Рима.
Археологи, проводившие раскопки в центре древнего города, нашли узкую прямоугольную комнату с небольшой лестницей, ведущей вниз в яму, покрытую штукатуркой. В одном углу постройки было отверстие, через которое по трубе проходила вода для наполнения миквы.
Во время раскопок археологи нашли фрагменты гипса и мрамора, черно-белую мозаику, статуи и масляные лампы. Один из светильников сверху был украшен изображением меноры, а снизу — изображением пальмовых листьев, которые часто использовали в еврейском осеннем празднике Суккот.
Главный раввин Еврейской общины Рима Риккардо Ди Сеньи отметил, что сочетание структуры и артефактов может свидетельствовать, что на этом месте был еврейский общинный центр.
"История евреев Рима обогатилась еще одним бесценным памятником, свидетельствующим об их древнем поселении", — сказал он.
Министр культуры Алессандро Джули подчеркнул, что открытие миквы "укрепляет историческое осознание Остии как настоящего перекрестка сосуществования и обмена культурами, колыбели толерантности между разными народами, обретшими единство в римской цивилизации".
Самые древние археологические примеры микваот датируются концом первого века до нашей эры и были широко распространены в римской провинции Иудея. Однако их количество уменьшилось, когда Рим захватил регион, особенно после еврейско-римских войн между 66 и 135 годами нашей эры.
"Миква является знаком живого присутствия, которое сохранялось на протяжении веков и демонстрирует нам сегодня демонстрацию идентичности, которую многим поколениям евреев удалось сохранить, защитить и укрепить", — сказал в заявлении Виктор Фадлун, президент Еврейской общины Рима.
Археологический парк сейчас работает над тем, чтобы сделать территорию миквы доступной посетителям.
Напомним, археологи в Корее обнаружили остатки нескольких унитазов со смывом в дворцовом комплексе, которому 1300 лет. Одним из них, вероятно, пользовался наследный принц.
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