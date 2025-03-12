На территории Рима нашли древнейшую еврейскую баню

Археологи, работающие в Остии Антике, древнем римском портовом городе, обнаружили древнейшую еврейскую ритуальную баню за пределами Ближнего Востока. Находку датируют 5-6 веком нашей эры.

Об этом сообщает Live Science.

По словам директора Археологического парка Алессандро Д'Алессио, открытие ритуальной бани, известной как миква, подтверждает степень непрерывного присутствия, роли и важности еврейской общины в Остии в течение имперской эпохи Рима.

Археологи, проводившие раскопки в центре древнего города, нашли узкую прямоугольную комнату с небольшой лестницей, ведущей вниз в яму, покрытую штукатуркой. В одном углу постройки было отверстие, через которое по трубе проходила вода для наполнения миквы.

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Во время раскопок археологи нашли фрагменты гипса и мрамора, черно-белую мозаику, статуи и масляные лампы. Один из светильников сверху был украшен изображением меноры, а снизу — изображением пальмовых листьев, которые часто использовали в еврейском осеннем празднике Суккот.

Главный раввин Еврейской общины Рима Риккардо Ди Сеньи отметил, что сочетание структуры и артефактов может свидетельствовать, что на этом месте был еврейский общинный центр.

"История евреев Рима обогатилась еще одним бесценным памятником, свидетельствующим об их древнем поселении", — сказал он.

Министр культуры Алессандро Джули подчеркнул, что открытие миквы "укрепляет историческое осознание Остии как настоящего перекрестка сосуществования и обмена культурами, колыбели толерантности между разными народами, обретшими единство в римской цивилизации".

Самые древние археологические примеры микваот датируются концом первого века до нашей эры и были широко распространены в римской провинции Иудея. Однако их количество уменьшилось, когда Рим захватил регион, особенно после еврейско-римских войн между 66 и 135 годами нашей эры.

"Миква является знаком живого присутствия, которое сохранялось на протяжении веков и демонстрирует нам сегодня демонстрацию идентичности, которую многим поколениям евреев удалось сохранить, защитить и укрепить", — сказал в заявлении Виктор Фадлун, президент Еврейской общины Рима.

Археологический парк сейчас работает над тем, чтобы сделать территорию миквы доступной посетителям.

Напомним, археологи в Корее обнаружили остатки нескольких унитазов со смывом в дворцовом комплексе, которому 1300 лет. Одним из них, вероятно, пользовался наследный принц.

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