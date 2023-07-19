NASA строит аппарат для поиска льда на Луне

NASA приступило к строительству лунохода для поиска льда на Луне.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA строит новый аппарат, который будет искать следы льда на полюсах Луны для создания из него топлива и воздуха для астронавтов.

Об этом пишет Ars Technica.

Новый аппарат был презентован во вторник, 18 июля, на научном форуме NASA.

Четырехколесный вездеход под названием VIPER отличается от своих предшественников, с помощью которых NASA исследует Марс, тем, что он создан для попадания в темные кратеры, куда солнечный свет не проникал миллиарды лет. Их могли бы использовать будущие астронавты для производства собственного ракетного топлива и воздуха для дыхания.

Научный сотрудник миссии NASA Энтони Колапрет рассказал, что светодиодные фары VIPER будут отливать голубой оттенок на угольный ландшафт Луны. На транспортном средстве будет установлен набор камер и мачта высотой 2,5 метра.

Ученые говорят, что водяной лед имеет большие перспективы для освоения космоса. Водород и кислород можно использовать для выработки электроэнергии, ракетного топлива или превращать в воздух для снабжения герметичных сред обитания на Луне.

Напомним, на Солнце произошла двойная вспышка, известны даты, когда на Земле ожидаются магнитные бури.

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