NASA будує апарат для пошуку льоду на Місяці

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) будує новий апарат, який шукатиме сліди льоду на полюсах Місяця для створення з нього палива і повітря для астронавтів.

Про це пише Ars Technica.

Новий апарат презентували у вівторок, 18 липня, на науковому форумі NASA.

Чотириколісний всюдихід під назвою VIPER відрізняється від своїх попередників, за допомогою яких NASA досліджує Марс, тим, що він створений для потрапляння в темні кратери, куди сонячне світло не проникало мільярди років. Їх могли б використовувати майбутні астронавти для виготовлення власного ракетного палива та повітря для дихання.

Науковий співробітник місії NASA Ентоні Колапрет розповів, що світлодіодні фари VIPER відливатимуть блакитний відтінок на вугільний ландшафт Місяця. На транспортному засобі також буде встановлено набір камер та щоглу заввишки 2,5 метра.

Науковці кажуть, що водяний лід має великі перспективи для освоєння космосу. Водень і кисень можна використовувати для вироблення електроенергії, ракетного палива або перетворювати на повітря для постачання герметичних середовищ проживання на Місяці.

Нагадаємо, на Сонці стався подвійний спалах, відомі дати, коли на Землі очікуються магнітні бурі.

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