Самое главное о полете Джефф Безос в космос: прямая трансляция

Джефф Безос 20 июля летит в космос на аппарате собственного производства.

Во вторник, 20 июля, в Техасе состоится запуск космической ракеты New Shepard компании Blue Origin, основателем которой является американский миллиардер Джефф Безос. Вместе с основателем Amazon на край космоса полетят еще три человека. Прямую трансляцию полета будет вести ТСН в социальных сетях.

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Известно, что ракета New Shepard стартует 20 июля с удаленного объекта в пустыне на западе Техаса под названием Launch Site One. Ранее анонсировалось, что полет автоматизированной ракеты, не требует управления со стороны экипажа, продлится 11 минут. За это время пассажиры почувствуют настоящую невесомость, увидят кривизну горизонта.

Ожидается, что при приближении к поверхности Земли скорость спуска будет около 32 км/ч: для безопасности салон оборудовали антиударным креслами. По плану, Blue Origin выведет свой летательный аппарат на высоту 100 км, что немного больше, чем 86 км, которых достиг корабль Virgin Galactic. SpaceX Илона Маска, и обещает подняться еще выше в сентябре. После этого капсула с экипажем вернется на Землю.

Заметим, что космолет Безоса сделал 15 управляемых полетов без людей. Сейчас же первое путешествие с пассажирами на борту. New Shepard рассчитан на 6 пассажиров, но на этот раз их будет только четверо. Вместе с Джеффом Безосом в полете участвуют его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.

Отметим, что сам полет запланирован на 16:00 по киевскому времени, а прямая трансляция, предварительно, начнется в 14:30 по Киеву. Включение будет проходить на сайте BlueOrigin.com, событие также будет транслировать ТСН в социальных сетях.

Напомним, что корабль Blue Origin должен стартовать через девять дней после того, как компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона успешно выполнила суборбитальный полет. В миссии участвовал и сам Брэнсон.

После этого появилось 6 сотен заявок от желающих слетать на экскурсию в космос.

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