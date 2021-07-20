Скандальный Баста снова едет в Украину с концертом

Рэпер собирается выступить в Одессе.

Вслед за певицей Светланой Лободой, в Украину снова собирается приехать российский рэпер Баста.

Так, артист, концерты которого в Киеве пикетировали украинцы, выступит в Одессе 8 августа. Об этом стало известно со страницы клуба Ibiza Beach Club в Instagram, где и запланированно мероприятие.

"Если Баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит", — говорится в анонсе.

Стоимость билетов варьируется от тысячи до 9 тыс грн.

Заметим, Василий Вакуленко (Баста) попал в "черный список" Минкульта в январе в 2018 году. Но впоследствии артисту-украинофобу был разрешен въезд в Украину. Так, 31 августа 2020 на адрес Минкульта поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из списков лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко. После чего рэпера и исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Также читайте В Одессе на концерте Басты подрались фанатки

При этом в Киеве охрана Басты набросились на украинца из-за фразы о Крыме. Один из посетителей заведения решил напомнить российскому рэперу, который выступал в оккупированном Крыму, что Крым — это Украина, после чего охрана закрыла двери ресторана и не впустила его внутрь.

Что касается его сторонников, то ранее дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасия защитила российского исполнителя Басту и заявила, что "нужно успокоиться, потому что Крым уже не украинский". Это вызвало недовольство в украинцев и девушка извинилась за свои заявления, сказав, что "она не знала о политических взглядах Басты".

Напомним, на прошлой неделе стало известно о двух концертах певицы Ани Лорак в Одессе. Артиска впервые за семь лет даст концерт в Украине.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку