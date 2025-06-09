Отпечаток предков: как древняя аномалия эмали передалась современным людям

Аномалия емали. / © The Independet

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Исследователи обнаружили необычные микроскопические ямки на зубах людей, живших более двух миллионов лет назад, и это может изменить представление об эволюции.

Об этом рассказывает издание The Independent.

В новом исследовании, опубликованном в Journal of Human Evolution, ученые описывают необычное явление на зубах ископаемых гомонов — маленькие, круглые и неглубокие ямки, ранее ошибочно считавшиеся следами болезней или недоедания. Но теперь появились веские основания считать их эволюционным признаком.

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Что именно обнаружили?

Необычные ямки в первый раз заметили на зубах ископаемого вида Paranthropus robustus в Южной Африке. Впоследствии подобные следы были обнаружены и на зубах других представителей рода Paranthropus в Восточной Африке и даже на некоторых зубах Australopithecus — возможных предков и Homo sapiens, и Paranthropus.

Зубы древнего человека. / © The Independet

Эти ямки:

имеют однородную форму и размер;

сосредоточены в определенных участках зуба;

не сопровождаются другими аномалиями.

До этого времени подобные следы трактовали как следствие детского стресса или нехватки питания. Но регулярность их появления на зубах разных видов и в разных регионах (в частности, в долине реки Омо в Эфиопии и на юге Африки) позволяет предположить, что они имеют генетическую основу.

Не дефект, а возможно – функция

Такие ямки могли являться побочным продуктом эволюционных изменений в формировании эмали или иметь неизвестное функциональное предназначение. Их сравнивают с современным редким состоянием – несовершенным амелогенезом, который влияет на эмаль у 0,1% современных людей. Но в Paranthropus ямки обнаружено более 50% особей, что исключает их патологический характер.

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Зубы древнего человека. / © The Independet

Ученые считают, что эти ямки – не случайность и не повреждение, а еще одна черта, которую можно учитывать при реконструкции родословной человека. Они предлагают классифицировать их как морфологическую особенность – возможно, ключевую для понимания ранних стадий эволюции гомининов.

Новый эволюционный маркер

Результаты исследования, опубликованного в Journal of Human Evolution, показывают, что так называемую "равномерную ямчатость" можно рассматривать как морфологический признак, связанный с конкретными линиями развития гоминина.

Если это действительно врожденная черта, ее можно использовать для выявления родства между ископаемыми видами. Уже сейчас она служит дополнительным аргументом в пользу того, что все виды Paranthropus произошли от одного общего предка – то есть образуют монофилетическую группу, в отличие от некоторых таксонов Australopithecus, у которых подобная структура не проявлялась.

Например:

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В более чем 500 образцах южноафриканского Australopithecus africanus эти ямки не встречаются.

Вместо этого они находятся в ранних образцах Australopithecus из долины Омо в Эфиопии, что позволяет уточнить, где именно Paranthropus мог отделиться от общего дерева эволюции.

Вероятные открытия - даже среди "хоббитов"

Один из самых интересных вопросов касается Homo floresiensis - так называемых "хоббитов" из Индонезии. На некоторых фото их зубов также заметны подобные ямки, что может свидетельствовать о неожиданном эволюционном родстве с ранними видами Australopithecus.

Впрочем, ученые предостерегают от преждевременных выводов: этот вид имеет ряд других физиологических особенностей, которые могут быть патологиями, а не эволюционными признаками.

Авторы исследования подчеркивают: чтобы полноценно использовать ямчатость как таксономический инструмент, требуются дополнительные исследования. Однако уже сейчас понятно, что это не банальный дефект, а эволюционная характеристика, отсутствующая у современных обезьян и большинства представителей рода Homo.

Этот простой с виду след на зубе может стать новым методом отслеживания родословных наших предков, отделяя случайные мутации от глубоко укорененных наследственных черт.

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