Почему младенцы много спят: ученые выяснили

В новом исследовании консультант-нейролог Топун Остин вместе с коллегами из Кембриджского университета использовал новый подход для эксперимента. Команда разработала специальную шапочку со встроенными источниками света и датчиками. В результате они смогли измерить кровообращение в головном мозге детей по принципу пульсоксиметра, прикрепленного к пальцу.

Об этом пишет MIT Technology Review.

Этот метод не новый и использовался раньше, но он требовал шапочки с прикрепленными к ней электродами. В новом исследовании ученые использовали 12 плиток, которые поместили в шапочку и подключили ее одним кабелем к компьютеру. В результате ученым удалось получить изображение мозга в 10 раз лучше волоконно-оптической кабельной системы, которая использовалась ранее.

Специалисты выяснили, что младенцы циклически проходят две фазы сна: активную, когда ребенок очень подвижный и гримасничающий и спокойный, когда малыш почти неподвижен.

Команда фиксировала работу мозга новорожденных, а также следила за их поведением с помощью видеонаблюдения. Позже ученые проанализировали активность головного мозга и сопоставили его с поведением новорожденных. Исследователи обнаружили, что во время активной фазы сна области мозга в левом и правом полушарии срабатывали одновременно и одинаково. Ученые предполагают, что в это время у мозга формируются длинные связи. В то же время, во время спокойной фазы сна, как предполагают ученые, образуется больше коротких связей. Во время активного сна дети создают картину, а в спокойном сне уточняют некоторые детали.

Ранее исследователи назвали несколько простых двухминутных способов для сна, которые помогут обуздать бессонницу.

Бессонница у младенцев: что советуют специалисты

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