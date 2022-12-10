Чому немовлята багато сплять: вчені з’ясували

У новому дослідженні консультант-нейролог Топун Остін разом із колегами з Кембриджського університету використали новий підхід для експерименту. Команда розробила спеціальну шапочку із вбудованими джерелами світла та датчиками. В результаті вони змогли виміряти кровообіг у головному мозку малюків за принципом пульсоксиметра, прикріпленого до пальця.

Про це пише MIT Technology Review.

Цей метод не новий і використовувався раніше, але він вимагав шапочки із прикріпленими до неї електродами. У новому дослідженні вчені використали 12 плиток, які помістили у шапочку та підключили її одним кабелем до комп'ютера. В результаті вченим вдалося отримати зображення мозку в 10 разів краще за волоконно-оптичну кабельну систему, яка використовувалася раніше.

Спеціалісти з’ясували, що немовлята циклічно проходять дві фази сну: активну, коли дитина дуже рухлива і гримасує і спокійну, коли малюк майже не рухливий.

Команда фіксувала роботу мозку новонароджених, а також стежила за їхньою поведінкою за допомогою відеоспостереження. Пізніше вчені проаналізували активність головного мозку та зіставили її з поведінкою новонароджених. Дослідники виявили, що під час активної фази сну області мозку у лівій та правій півкулях спрацьовували одночасно і однаково. Вчені припускають, що в цей час у мозку формуються довгі зв'язки. Водночас під час спокійної фази сну, як припускають вчені, утворюється більше коротких зв'язків. Під час активного сну малюки створюють картину, а у спокійному сні уточнюють деякі деталі.

Раніше дослідники назвали кілька простих двохвилинних способів для сну, які допоможуть приборкати безсоння.

Безсоння у немовлят: що радять фахівці

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