Сегодня возле Земли пролетит сразу два астероида – что о них известно

NASA постоянно мониторит так называемые "околоземные астероиды", которые могут приближаться к орбите Земли. При потенциальной угрозе столкновения с нашей планетой ученые разрабатывают возможные сценарии реагирования.

NASA зафиксировало движение астероида 2025 CN, которое сегодня днем приблизится к нашей планете. По оценкам ученых, его диаметр составляет примерно 28 футов (около 8,5 метра), а скорость достигает 18 700 миль в час (около 30 100 км/ч).

Об этом пишет Newsweek.

Космический объект пройдет на расстоянии 917 000 миль (1,47 млн км) от Земли, что считается достаточно близким по астрономическим меркам. После этого астероид продолжит движение в глубины Солнечной системы и вернется к нам не раньше 2041 года.

Не единственный "гость" сегодня

Кроме 2025 CN, в этот же день мимо Земли пролетит еще один астероид – 2025 CL3, который имеет значительно большие размеры – 93 фута (28,3 метра) в диаметре. Однако он будет находиться на значительно большем расстоянии — 2,21 млн. миль (около 3,5 млн. км).

Астероиды – это остатки материала, образовавшегося после формирования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад. Больше всего они сосредоточены в главном поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера.

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Однако гравитационное взаимодействие, как правило, с Юпитером, самой массивной планетой Солнечной системы, может заставить астероиды отклоняться от своей обычной траектории. Это может привести его во внутреннюю часть Солнечной системы, иногда даже на траекторию, близкую к Земле.

NASA постоянно мониторит так называемые "околоземные астероиды", которые могут приближаться к орбите Земли на расстояние до 28 миллионов миль. При потенциальной угрозе столкновения с нашей планетой ученые разрабатывают возможные сценарии реагирования.

Троянцы – еще одна группа астероидов

Кроме главного пояса астероидов существует еще один тип таких объектов – троянцы. Они вращаются вокруг Солнца вместе с большими планетами, находясь на их орбите. Больше всего таких объектов найдено вблизи Юпитера, но они также встречаются у Марса, Нептуна и даже на Земле.

Астероиды имеют самые разные размеры – от гигантских космических тел, таких как Веста (329 миль в диаметре), до небольших фрагментов, имеющих всего несколько футов в поперечнике, как сегодняшние астероиды-проходчики.

Есть ли угроза Земле?

К счастью, ни 2025 CN, ни 2025 CL3 не представляют угрозы для нашей планеты в ближайшей перспективе.

Однако это не означает, что мы полностью застрахованы от потенциально опасных космических объектов. К примеру, астероид диаметром 196 футов, который NASA обнаружило в конце 2024 года, вызывает беспокойство.

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Если такой объект столкнется с Землей, это повлечет за собой выброс энергии, эквивалентный 8 мегатоннам – что в 500 раз превышает мощность ядерного взрыва в Хиросиме во время Второй мировой войны.

Хотя этот астероид не угрожает Земле, ученые продолжают внимательно следить за его траекторией и возможными изменениями в движении.