Сьогодні біля Землі пролетить одразу два астероїди – що про них відомо

NASA постійно моніторить так звані "навколоземні астероїди", які можуть наближатися до орбіти Землі на відстань до 28 мільйонів миль. У разі потенційної загрози зіткнення з нашою планетою вчені розробляють можливі сценарії реагування.

NASA зафіксувало рух астероїда 2025 CN, який сьогодні вдень наблизиться до нашої планети. За оцінками вчених, його діаметр становить приблизно 28 футів (близько 8,5 метра), а швидкість сягає 18 700 миль на годину (близько 30 100 км/год).

Про це пише Newsweek.

Космічний об’єкт пройде на відстані 917 000 миль (1,47 млн км) від Землі, що вважається досить близьким за астрономічними мірками. Після цього астероїд продовжить свій рух у глибини Сонячної системи та повернеться до нас не раніше 2041 року.

Не єдиний "гостя" сьогодні

Окрім 2025 CN, у цей же день повз Землю пролетить ще один астероїд – 2025 CL3, який має значно більші розміри – 93 фути (28,3 метра) у діаметрі. Однак він перебуватиме на значно більшій відстані — 2,21 млн миль (близько 3,5 млн км).

Астероїди — це залишки матеріалу, що утворився після формування Сонячної системи 4,6 мільярда років тому. Найбільше їх зосереджено у головному поясі астероїдів, який розташований між орбітами Марса та Юпітера.

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Проте гравітаційна взаємодія — зазвичай з Юпітером, наймасивнішою планетою Сонячної системи — може змусити астероїди відхилятися від своєї звичайної траєкторії. Це може привести їх у внутрішню частину Сонячної системи, іноді навіть на траєкторію, близьку до Землі.

NASA постійно моніторить так звані "навколоземні астероїди", які можуть наближатися до орбіти Землі на відстань до 28 мільйонів миль. У разі потенційної загрози зіткнення з нашою планетою вчені розробляють можливі сценарії реагування.

Троянці – ще одна група астероїдів

Крім головного поясу астероїдів, існує ще один тип таких об’єктів – троянці. Вони обертаються навколо Сонця разом із великими планетами, перебуваючи на їхній орбіті. Найбільше таких об’єктів знайдено поблизу Юпітера, але вони також зустрічаються біля Марса, Нептуна і навіть Землі.

Астероїди мають найрізноманітніші розміри – від гігантських космічних тіл, таких як Веста (329 миль у діаметрі), до невеликих фрагментів, які мають лише кілька футів у поперечнику, як сьогоднішні астероїди-прохідники.

Чи є загроза для Землі?

На щастя, ні 2025 CN, ні 2025 CL3 не становлять загрози для нашої планети в найближчій перспективі.

Проте це не означає, що ми повністю застраховані від потенційно небезпечних космічних об’єктів. Наприклад, астероїд діаметром 196 футів, який NASA виявило наприкінці 2024 року, викликає занепокоєння.

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Якщо такий об’єкт зіткнеться із Землею, це спричинить викид енергії, еквівалентний 8 мегатоннам – що у 500 разів перевищує потужність ядерного вибуху в Хіросімі під час Другої світової війни.

Хоча зараз цей астероїд не загрожує Землі, вчені продовжують уважно стежити за його траєкторією та можливими змінами в русі.