17 марта 2025 года: какой сегодня праздник, приметы и день ангела

Какой день

Сегодня празднуют День святого Патрика, национальный праздник Ирландии. Оно также является религиозным праздником, в честь одного из святых покровителей Ирландии, святого Патрика, с которым связывают приход христианства в Ирландии. Торжества в этот день в Ирландии, как правило, включают в себя тематические общественные парады и фестивали.

Зеленый цвет ассоциируется с Ирландией, и в ирландской культуре принято носить зеленую одежду или зеленые аксессуары в День святого Патрика. В некоторых городах и населённых пунктах даже фонтаны подсвечивают зеленым светом. Многие рестораны предлагают еду зеленого цвета в этот день.

Кроме того, зеленый трилистник является самым распространенным символом Дня святого Патрика. Согласно легенде, святой Патрик использовал трехлистные растения, чтобы объяснить Святую Троицу язычникам в Ирландии, и носить трилистник с тех пор является популярным обычаем.

В Украине 17 марта – День мобилизационного работника . Дата установлена приказом министра обороны Украины 2016 года. В этот день со стороны руководства страны и высших чинов Вооруженных сил Украины стало традиционным поздравление с этим профессиональным праздником в адрес своих подчиненных. Наиболее ярких сотрудников призывных пунктов в этот день награждают памятными подарками, государственными наградами, внеочередными воинскими званиями, правительственными грамотами и благодарностями от командования, денежными премиями.

Какой православный праздник

Православные верующие 17 марта вспоминают святого преподобного Алексия, мужа Божьего. Алексей родился в богатой и знатной римской семье. Его родители, Евфимиан и Аглаида, были благочестивыми людьми и воспитали сына в христианском духе. В молодом возрасте его женили на девушке благородного рода, но в день свадьбы он решил посвятить себя Богу и тайно покинул дом. Он отправился в Эдесу (современная Турция), где много лет прожил как нищий, проводя время в молитве и углу. Люди уважали его за святую жизнь и милосердие, называя «мужем Божьим».

Из-за откровения Пресвятой Богородицы слава о нем распространилась, и он решил возвратиться в Рим. Однако он не открыл своего лица родителям, поселившись как нищий у их дома. Отец милостиво принял его и разрешил жить под лестницей дворца, не узнав собственного сына. Алексей прожил так еще 17 лет, терпя издевательства слуг, но оставаясь смиренным и сосредоточенным на молитве. Лишь после его смерти родители нашли письмо, в котором он открыл свое имя. Пораженные этим, они с большой честью похоронили его, а затем он был канонизирован Церковью.

Какие традиции на праздник

День считался неблагоприятным для дальней поездки, если выпадал на понедельник. Березовые почки, по мнению наших предков, получали в этот день особую силу.

Смотрели, какой день: журавли вернулись домой — уже установилось настоящее тепло. А теплая погода к большому урожаю летом.

17 марта выпадает на период весеннего возрождения, когда природа постепенно пробуждается после зимы. В народных представлениях это время было связано с пробуждением сил природы и подготовкой к весенним полевым работам. Украинцы всегда обращали внимание на погоду в этот день, потому что она имела большое значение для сельскохозяйственных работ.

Именины

Виктор, Гаврила, Макар, Александр, Алексей, Павел.

Что нельзя делать

Нельзя начинать важные дела или перемены в жизни. В народных представлениях этот период весны часто связывался с переходным этапом, когда природа еще не совсем восстановила свои силы, поэтому не рекомендуется делать серьезные изменения или начинать новые проекты.

Не отказывайте людям, которые просят подаяние.

Не конфликтуйте и не повышайте голос.

Нельзя быть слишком озабоченным или агрессивным. По народным представлениям весеннее пробуждение также могло быть связано с периодом эмоциональных колебаний. Потому этот день лучше провести спокойно, без ссор и конфликтов.

Что можно делать 17 марта

По народным приметам это время, когда особенно важно заботиться о своем физическом и эмоциональном здоровье. Хорошим знаком было обратиться к лечебным травам или начать оздоровительные процедуры.

Что произошло в этот день

1238 — войска татарского хана Батыя отправились в поход на Новгород.

1597 — Витебск получил собственный герб.

1674 — Иван Самойлович был провозглашен гетманом "обоих берегов Днепра".

1804 — в Веймаре состоялась премьера драмы Фридриха Шиллера "Вильгельм Телль".

1830 — в Варшаве состоялся дебют Фредерика Шопена.

1845 — англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный бинт.

1861 – объединение Италии. В этот день провозглашено Итальянское Королевство с Виктором Эммануилом II как первым итальянским королем (Рим и Венеция тогда еще не входили в состав нового государства).

1899 — опубликована классическая неаполитанская песня O Sole Mio!.

1917 — в Петербурге украинская делегация во главе с О. Лотоцким встретилась с премьер-министром России графом Львовом. Принят меморандум (украинские требования: введение украинского языка в государственных учреждениях Украины и освобождение пленных галичан и буковинцев).

1930 – американского мафиози Аль Капоне выпустили на свободу из-за того, что не смогли доказать совершенные им преступления.

1937 — в СССР был принят закон, лишивший крестьян свободы передвижения.

1939 — в Карпатах на Верецком перевале поляки расстреляли от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми.

1940 — в СССР был опробован первый танк Т-34, разработанный конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183.

1945 — под руководством генерала Павла Шандрука создан Украинский Национальный Комитет, политико-общественный центр, отстаивавший перед немецкими властями украинские интересы.

1948 – Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция подписали Брюссельский пакт – предшественник Западно-Европейского Союза (WEU).

1950 — в США объявлено об открытии 98-го химического элемента — калифорния.

1951 — Украинская Повстанческая Армия (УПА) призвала США помочь ей в борьбе с СССР.

1959 — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) бежал из Тибета в Индию (в результате подавления восстания тибетцев китайскими завоевателями).

1960 — в Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры.

1966 — американская субмарина Олвин (Alvin) нашла в Средиземном море (у берегов Испании) пропавшую американскую водородную бомбу.

1972 — в Киеве создали Институт книги и книгопечатания.

1980 – английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.

1991 — на референдуме в СССР 76,4% населения проголосовало за сохранение Союза.

1995 — Верховная Рада Украины отменила должность президента Крыма.

1999 — из Международного Олимпийского Комитета исключены 6 его членов, обвиняемых во взяточничестве при определении мест проведения Олимпиад.

2000 — в Уганде около тысячи членов религиозной секты "Заповеди Божьи" сожгли себя в своей церкви.

Народные приметы на 17 марта

Если грачи прилетели, то через месяц снег сойдет.

Если в этот день появляются первые цветы, то это к богатому урожаю.

Если птицы улетают на старые гнезда, весна будет дружна.

Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – до меняющейся погоды.

Грачи кричат – к дождю.

Если в этот день услышали пение птиц, то это к хорошему урожаю и благополучию.

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