Магнитная буря 17 марта: какая ее мощность

В понедельник, 17 марта, магнитная буря немного ослабит — к К-индексу 5. Впрочем, это до сих пор высокий уровень геомагнитной активности.

Об этом сообщает ресурс meteoagent, анализирующий вспышки на Солнце.

Заметим, что с 8 марта фиксируется повышенная геомагнитная активность с индексами Кр 7, Кр 6, Кр 5. За это время магнитные бури не опускались ниже красного уровня.

Магнитная буря 17 марта. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. В частности, могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. Важно в такие дни отказаться от стимуляторов — типа кофе, хорошо питаться, больше двигаться и стать достаточное количество времени.

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