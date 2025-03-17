Магнітна буря 17 березня: яка її потужність

Вплив магнітної бурі може бути відчутним.
У понеділок, 17 березня, магнітна буря трохи послабиться - до К-індексу 5. Втім, це досі високий рівень геомагнітної активності.
Про це повідомляє ресурс meteoagent, який аналізує спалахи на Сонці.
Зауважимо, що від 8 березня фіксується підвищена геомагнітна активність з індексами Кр 7, Кр 6, Кр 5. Протягом цього часу магнітні бурі не опускалися нижче червоного рівня.
Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.