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Магнітна буря 17 березня: яка її потужність

Магнітна буря 17 березня: яка її потужність

Магнітна буря. / Фото: Associated Press

Вплив магнітної бурі може бути відчутним.

У понеділок, 17 березня, магнітна буря трохи послабиться - до К-індексу 5. Втім, це досі високий рівень геомагнітної активності. 

Про це повідомляє ресурс meteoagent, який аналізує спалахи на Сонці. 

Зауважимо, що від 8 березня фіксується підвищена геомагнітна активність з індексами Кр 7, Кр 6, Кр 5. Протягом цього часу магнітні бурі не опускалися нижче червоного рівня. 

Магнітна буря 17 березня. Фото:meteoagent. / ©
Магнітна буря 17 березня. Фото:meteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.

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