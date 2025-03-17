Магнітна буря 17 березня: яка її потужність

Вплив магнітної бурі може бути відчутним.

У понеділок, 17 березня, магнітна буря трохи послабиться - до К-індексу 5. Втім, це досі високий рівень геомагнітної активності.

Про це повідомляє ресурс meteoagent, який аналізує спалахи на Сонці.

Зауважимо, що від 8 березня фіксується підвищена геомагнітна активність з індексами Кр 7, Кр 6, Кр 5. Протягом цього часу магнітні бурі не опускалися нижче червоного рівня.

Магнітна буря 17 березня. Фото:meteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.